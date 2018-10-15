篮网新赛季阵容解读：新秀们

在新赛季的阵容中，一共有3名新秀，有球队在今年选秀大会选中的扎南-穆萨和罗季翁斯-库鲁茨，以及与篮网签订了双向合同的落选秀西奥-平森。

罗季翁斯-库鲁茨-前锋-2米06-95KG

上赛季：10.7分，2.6篮板（巴萨罗那队）

库鲁茨在自己本国拉脱维亚开始了职业生涯，之后的三年他来到西班牙在巴萨罗那打球。今年20岁的库鲁茨，在今年的选秀大会中在第40顺位被篮网选中。篮网主教练阿特金森在看到库鲁茨在首场季前赛的表现后说：“我非常喜欢他的能量，他很有天赋，身高也不错，我喜欢他的突破，防守端表现很可圈可点，所以我觉得他有点惊喜，他是一个可以胜任很多位置的球员，我觉得他的速度比我想象的要好，我很满意他的表现以及他在比赛中的能量”。

扎南-穆萨-后卫/前锋-2米06-94.3KG

上赛季：场均13.5分，3.7篮板，2.7助攻（拉脱维亚球队CEDEVITA ZAGREB）

在今年的选秀大会中，篮网用29号签选中了19岁的扎南-穆萨。三年前当穆萨首次站上球场时，他成为了欧洲篮球历史上年龄最小的球员之一。事实上15岁的穆萨，就带领波黑U16男篮夺得了欧洲冠军。在一次训练后的采访中，阿特金森谈到穆萨时说：“他展现出了一些比较好的挡拆能力，但是说实话我肯定还没做好准备让他成为首发控卫，但是他或许可以成为球队中第二或者第三控球人选。他技巧还不错，比我想象的要好，我觉得他可以打2号或者3号位，应该更适合2号位一些，对于他的身材来说也是不错的选择。我把他跟迈克-邓利维做比较，邓利维跟他有一样的身高，很明显穆萨还要变得更强壮一点，但是我觉得他可以打2,3甚至4号位，四号位是因为如今联盟的大趋势，就是这种多功能性”。

西奥-平森-后卫/前锋-1米98-98KG

上赛季：场均10.3分，6.5篮板，5.1助攻（北卡罗莱纳大学）

在北卡罗莱纳大学效力4年后，今年篮网用双向合同签下了西奥-品森，所以他也会在长岛篮网效力。平森帮助北卡罗莱纳大学获得了2017年NCAA的冠军，并两年打进了最终4强。在大学打球时平森不幸遭遇了伤病影响，但是在他大学最后一年的37场比赛中，平森都是首发出场。在今年夏天平森跟随篮网出战了夏季联赛，他的表现也得到了一致称赞，他在5场比赛中，在场均25分钟的出场时间内，可以得到11.2分，4个篮板和2.2个助攻。篮网后卫拉塞尔在谈到平森时说：“我觉得他是一个锋卫摇摆人，就是把球放到他手里，让他打球就可以的类型”。拉塞尔和平森是同一届高中生。拉塞尔说：“他是一个身型很高大的后卫，我觉得他也可以防守很多位置的球员”。​​​​