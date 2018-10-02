丁威迪准备好了新的飞跃

如果你在期待丁威迪下一步会成为怎样的球员，那么很好，因为他自己也对未来充满了期待。

对于上个赛季的突破，丁威迪说：“很显然我很开心，但是我觉得我并没有完全做到我想做的事情或者充分体现了我的能力，大概就是只迈了半步的感觉。你知道的，我们还是会输掉比赛，我自己的进攻也可以更高效一些，而且我们没有能够打进季后赛，这所有的一切。所以在我心中作为一个球员有这些我该做却没能做到的事情，从个人角度来说，也从球队整体还说，还是有些许遗憾”。

篮网主教练阿特金森说他很喜欢丁威迪说的那句“一步只迈了一半”的比喻，在他的眼中今年25岁的丁威迪可以做到更多。

阿特金森说：“我一直都告诉他‘不要考虑别人，你要自己主宰’，这是我对他的期许。作为一名控球后卫，你要有那种需求和自信，我觉得他还在努力尝试中，但是相对于他刚刚来到这里的时候，他已经进步太多了。他现在真的变成了一名很自信的球员，而且我们都能看的出来。凭借他的身体和速度，他完全可以主宰球场，这也是他应该有的心态，无论是在球场上的某一个战术还是让自己的队友们落位，或者防守端，我们都希望看到一个更自信更有主宰能力的丁威迪”。

在上个赛季丁威迪迎来了自己职业生涯的突破一季，以至于他被提名NBA进步最快球员奖。在他职业生涯的最早两个赛季，丁威迪仅仅为底特律活塞出战46场比赛，在2016-17赛季开始的时候，丁威迪只能在G联盟打球，而在上个赛季因为林书豪和拉塞尔的伤病，丁威迪得到了证明自己的机会。

上个赛季，丁威迪出战了80场比赛，其中首发58场，他以场均6.6次助攻领衔整支球队，他的助攻失误比更是排名联盟第二（4.1），上赛季场均12.6分的得分也是他的职业生涯最高。

真正的爆发来自于1月份，在1月3日与森林狼的比赛中，丁威迪投中了绝杀球。然后我们又看到了他在篮网与猛龙那场加时大战中得到的31分8助攻，那场比赛中他在第四节和加时赛中得到了22分。他在去年的全明星上大放异彩并且得到了技巧挑战赛的冠军。

丁威迪说：“如果说自己内心的满足感，的确在全明星那样人人皆知的舞台上闪耀的确很亮丽，但是我最虔诚的信仰是我可以成为一名首发球员并且带领一支球队赢得总冠军，这才是我小时候最梦想的事情，而这些我还没有做到”。

当拉塞尔在1月份伤愈归来后，他和丁威迪共同首发了9场比赛，之后丁威迪在三分月就回归了替补。篮网有着很深的后卫阵容 ，对于新赛季我们也都拭目以待看球队会采用怎样的轮转。

篮网主教练阿特金森说他想要去尝试让丁威迪和拉塞尔一起出战，身高6尺6的丁威迪可以防守两个后卫的位置。到目前为止，丁威迪说他在训练营都是跟乔-哈里斯，格拉汉姆，戴维斯，杜德利等球员一起出场。

丁威迪说：“我的工作是尽我最大努力帮助球队赢球，很显然上赛季因为伤病我的角色有些变化，我也让自己努力去适应新角色。事实上伴随着赛季进行，我的角色一直在发生变化，今年说实话我也不知道我会扮演什么样的角色，我更不可能知道伴随着赛季的进行我的角色会发生怎样的演变。但是只要我保持专注，我觉得一切都会没问题，如果我现在就说我可以成为一个20+10的球员，那就不是说球队需要我做什么，那是我应该对自己的要求”。