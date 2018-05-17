丁威迪：感恩入选进步最快球员最终名单

当时间倒回1年以前，那时的丁威迪还在准备夏季联赛，他想要证明为什么他在主教练阿特金森的体系中值得拥有一席之地。

而当我们看现在的他，天啊，事情变化的真的太快了。

在美国当地时间本周三晚上，今年25岁的丁威迪成为了NBA本赛季进步最快球员最终名单上的三名球员之一，其他两名球员是步行者队的奥拉迪波和火箭队的卡佩拉。这是多么惊人的故事，前两年的丁威迪被裁掉过两次，而如今他成为了联盟中优秀的得分制造者。

而他本人，比任何人都清楚，自己经历了怎样的旅程。

丁威迪在给我们的邮件中写到：“我觉得最重要的是，对我本人而言这是一种很大的肯定，对于我一路走来的艰辛，这真的意味深长”。

在刚刚过去的赛季，丁威迪场均可以得到12.6分，6.6次助攻和3.2个篮板，各项数据都达到了生涯新高，他在助攻失误比方面可以排到联盟第二（4.1）。上个赛季在训练营结束后，人们对于他的期许是可以竞争一下替补控卫，而事实上，因为林书豪和拉塞尔相继受伤，丁威迪不得不提到首发控卫的位置。

当丁威迪首发出场时，他场均可以得到3.8分和7.2次助攻，他在1月份的表现更是耀眼：在场均得到14.9分和6.2次助攻的同时，他更是投中了三个制胜球。在上半个赛季的出色表现，让他在今年的NBA全明星技巧挑战赛获得了一席之位，故事的高潮是他竟一路赢得了最终的冠军。

​如今的丁威迪更希望他能够在一个美妙的赛季之后继续提升和进步。

他写到：“我依旧还在为我的工作努力，我需要继续在联盟中巩固我自己”。

与此同时他对队友们也很自信，他相信他们也在为下个赛季努力着。

他说：“我想赢得总冠军，我的目标从来没有变过，我希望我们能够像一个整体一起进步，我本人希望我能够成为带领球队获得总冠军的关键一员”。

当然丁威迪不忘要感谢篮网队给他的机会，在控球后卫这样的位置上让他能够出场更多时间，毕竟控卫可是篮球中最难打的位置之一。他知道没有阿金教练和总经理马克斯对他的信任，本赛季的所有耀眼瞬间都不可能发生。

丁威迪说：“如果我赢得了最终的奖项，他们应该占50%的原因，两年前当没有任何人相信我的时候，他们选择了相信我，在上赛季的各种伤病风波中，他们对我更加信任，如果没有他们，上面所说的这一切都不会发生。我对马克斯，阿金教练和整个篮网队，真的十分感谢”。​​​​