布鲁克林篮网赛季回顾之：“小未来”勒维尔

数据

出战71场比赛，场均得到12.1分，4.2次助攻和3.7个篮板。

赛季回顾

还记得赛季刚刚开始的时候，勒维尔似乎并没有找到状态，但是这些似乎都是很遥远的回忆了。

来到职业生涯第二年的他，并没有被赛季初的低迷终止他的步伐，我们看到的是他调整状态的能力和想要突破自己的决心！在回忆起这个赛季的时候，我们能想到的只有那个危险的 进攻端球员以及他丰富多样的进攻手段。

勒维尔的状态是在11月初篮网的那个西部之旅之后慢慢回归的，他在对阵凯尔特人的比赛中，7投6中得到了15分，在当晚的比赛中，勒维尔投中了2记三分；3分投篮的势头也一直在此后延续，事实上在他本赛季最后的58场比赛中，他的三分命中率达到了37.9%。

在12月份的时候，勒维尔的状态彻底沸腾了，他的三分命中率高达45.3%，投篮命中率达到了49%，在15场比赛中，他场均可以得到14.3分。在布鲁克林篮网的两场墨西哥赛中，勒维尔在战胜俄克拉荷马雷霆的比赛中起到了关键作用，他全场得到了21分10助攻和5篮板。

火热的12月份，其实是勒维尔担当替补控卫角色的一部分，在拉塞尔膝盖受伤后，勒维尔掌负责控着替补阵容。在拉塞尔缺战的30场比赛中，勒维尔场均能够得到13.2分，投篮命中率达到45.2%，三分命中率也有41.1%，除此之外，他场均还能贡献4.8次助攻。

然而，突如其来的伤病打断了勒维尔强有力的势头。在1月26号和2月26号这一个月，勒维尔错过了11场比赛中的8场比赛，当然由于NBA全明星周末的存在，勒维尔仅仅出战了3场比赛。

在2月26号篮网与公牛的比赛，勒维尔复出了，但是却在慌忙中结束了这场比赛。

但是就在回归后的第二场比赛，在面对克利夫兰骑士的比赛中，勒维尔9投6中得到了18分；两场比赛后在对阵洛杉矶快船的比赛中，他19投11中，其中三分7投5中，砍下了职业生涯新高27分。最后在篮网的10天客场之旅的最后一战，面对夏洛特黄蜂时，勒维尔得到22分帮助球队获胜。

勒维尔下半个赛季最高光的表现来自于篮网与迈阿密热火的比赛，勒维尔全场得到19分12篮板和8助攻，在常规时间，勒维尔先是用一个追帽拯救了球队；在加时赛中，他投中致胜跳投帮助球队取胜。

自从2月26日回归比赛后，勒维尔在21场比赛中，场均可以得到13.1分和4.6个篮板，他的投篮命中率为45.1%， 三分命中率则为37.3%。

提升空间

在稍显短暂的新秀赛季后（勒维尔仅仅出战了57场比赛），我们看到作为二年级球员的他，得到了长足的发展和进步。各项数据都有提升，尤其是三分投篮方面，相对于新秀赛季的32.1%，本赛季勒维尔的三分命中率为34.7%，尤其是在他赛季初三分投篮相对糟糕的情况下。在过去的赛季，勒维尔因为要承担控球责任，他的助攻数也来到了场均4.2。对于现在的他而言最需要提升的就是他的稳定性，我们看到有时勒维尔在球场上看起来像是篮网最好的球员一样，但是有时他的表现又很难让人满意。​​​​