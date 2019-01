Lakers y Nets jugarán 13ra edición de los NBA China Games

NUEVA YORK Y BEIJING – La NBA anunció hoy que los NBA China Games 2019 Presentados por VIVO tendrán dos juegos de pretemporada entre Los Angeles Lakers y los Brooklyn Nets. Los equipos se enfrentarán el jueves, 10 de octubre en Shanghái, y luego tendrán la revancha en Shenzhen el sábado, 12 de octubre.

Los partidos marcarán el segundo viaje de los Lakers a China tras su visita en 2013, cuando tuvieron dos partidos de pretemporada en Beijing y Shanghái. Los Nets jugarán en China por tercera vez tras hacerlo en Beijing y Cantón en 2010, y en Beijing y Shanghái en 2014. Los NBA China Games 2019 serán los partidos No. 27 y 28 en China, con 17 equipos habiendo disputados encuentros en Beijing, Cantón, Macao, Shanghái, Shenzhen, y Taipéi desde 2004.

La Lakers nómina de los Lakers cuenta actualmente con el tricampeón de la NBA LeBron James, la selección No. 2 del Draft 2016 Brandon Ingram, la selección No. 2 del Draft 2017 Lonzo Ball, y la selección No. 27 del Draft de 2017 Kyle Kuzma.

Los Nets, bajo la dirección de los propietarios Mikhail Prokhorov y Joe Tsai, vicepresidente ejecutivo de la compañía china Alibaba (quien adquirió el 49 por ciento de los Nets el año pasado), tiene un plantel que cuenta con la selección No. 2 del Draft de 2015 D’Angelo Russell, la selección No. 20 del Draft de 2016 Caris LeVert, la selección No. 22 del Draft de 2017 Jarrett Allen, y el finalista el premio al Jugador Más Mejorado 2018 Spencer Dinwiddie.

Los NBA China Games 2019 tendrán una variedad de actividades para los fanáticos, incluyendo el octavo anual Fan Day Presentado por Dongfeng Nissan en Shanghái, que le dará a miles de aficionados la oportunidad de disfrutar del show de celebridades chinas y ver a los Lakers y Nets participar en ejercicios en cancha. Algunos fanáticos afortunados podrán unirse a las celebridades y los jugadores de ambos equipos para competir en concursos de tiro. El NBA Fan Day será televisado en vivo y transmitido mediante las plataformas de NBA China. Además del NBA Fan Day, la liga y sus socios realizarán una serie de actividades en la comunidad, a través de NBA Cares, en Shanghái y Shenzhen.

Los NBA China Games 2019 son presentados por Vivo, promovidos y producidos por iRENA, y co-producidos por AEG Presents. Los partidos estarán disponibles en más de 200 países y territorios por televisión, en plataformas digitales y redes sociales. Más detalles de ambos partidos se difundirán más adelante.

Frases de Ejecutivos y Jugadores:

El Director Ejecutivo de NBA China Derek Chang:

“Nos gustaría extender la más calidad bienvenida a Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets al celebrar los partidos No. 27 y 28 de la NBA en China. Estos juegos son los pilares de traer auténtica acción NBA a nuestros fanáticos en China. Quiero agradecerles a las ciudades de Shanghái y Shenzhen por su apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer crecer el deporte y promover un estilo de vida ativo y saludable en China”.

El ala-pivot de Los Angeles Lakers Kyle Kuzma:

“La organización completa de Los Angeles Lakers está emocionada de volver a China a jugar ante los apasionados fanáticos chinos. Durante mi visita a China, quedé absolutamente impresionado por el amor y la emoción que tienen sus aficionados por el baloncesto. Queremos agradecerle de antemano por venir a apoyarnos en Shanghái y Shenzhen y sé que la atmósfera en los partidos será fantástica”.

El escolta de Brooklyn Nets Caris LeVert:

“Es un honor ayudar a celebrar el crecimiento del baloncesto en el exterior, y representar a Brooklyn y la liga en el plano internacional. Los Nets están conectados con los aficionados en todo el mundo, y estoy emocionado de tener la oportunidad de visitar China y jugar antes nuestros apasionados fanáticos chinos por primera vez”.

Sobre NBA China

La entidad de la NBA que conduce todas las actividades de negocios de la liga en China fue formada en enero de 2008 luego de que la primera oficina abriera en Hong Kong en 1992. La NBA tiene actualmente relacionados con una red de medios televisivos y digitales en China, incluyendo una sociedad de más de 30 años con CCTV. La liga es anfitriona a cientos de eventos de baloncesto para los fanáticos, conduce programas de enriquecimiento a la comunidad, y mantiene sociedades de marketing con una combinación de corporaciones internacionales de clase mundial radicadas en China.

Artículos licenciados por la NBA estarán disponibles en tiendas físicas y digitales autorizadas, y en plataformas de comercio electrónico y redes sociales, incluyendo NBAStore.cn, NBA.Tmall.com, NBA.JD.com, NBAStore.hk y NBAStore.tw. En 2004, la NBA se convirtió en la primera liga deportiva profesional de Estados Unidos en jugar partidos en China. Tras haberse disputado los NBA China Games 2018, 17 equipos de la NBA han jugado 26 partidos en China.

Contacto

