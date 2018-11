Vuelta al trabajo: Asistencias, Rondo, Hart, y más

EL SEGUNDO – Los Lakers volvieron al trabajo el lunes en el UCLA Health Training Center con la mira puesta en los Denver Nuggets.

El equipo de Luke Walton practicó antes de subirse al avión hacia Colorado, aunque LeBron James (descanso) y Josh Hart (tratamiento por el esguince de tobillo izquierdo) no participaron de la sesión.

Sin embargo, las buenas noticias pasaron por el lado de Rajon Rondo, quien recibió el alta para comenzar actividades de baloncesto sin contacto. De todos modos, el equipo aclaró que los plazos de su recuperación no han cambiado. El base se operó el pasado 15 de noviembre de la fractura del tercer metacarpo de su mano derecha, y se estima que la rehabilitación tomará 4-5 semanas.

Rajon Rondo ha recibido el alta para realizar actividades de baloncesto sin contacto. — Los Lakers (@LosLakers) November 26, 2018

Sus compañeros no ni se inmutaron.

“No me sorprende”, dijo Brandon Ingram sonriendo. “Ha estado tratando de practicar desde el primer día que se rompió la mano. No me sorprende en lo absoluto que esté allí tirando”.

@B_Ingram13 habló de las mejoras que necesita el equipo en ataque: pic.twitter.com/cZSGAGcdw9 — Los Lakers (@LosLakers) November 26, 2018

Walton aprecia la actitud del veterano.

“Me encanta”, aseguró. “Para mí, los jugadores siempre deberían tomar control y tratar de regresar lo antes posible. Y es nuestro trabajo constantemente monitorear eso, y asegurarnos de que estés siendo inteligentes al respecto. Él tiene muchas ganas de hacer toda la actividad posible para que cuando reciba el alta no esté tan oxidado, pero el cuerpo médico le dice lo que puede hacer y lo que no”.

¿DESCANSO PARA HART?

Hart sufrió un esguince en un tendón de su tobillo izquierdo ante los Cavaliers, y desde entonces no ha sido el mismo.

En los dos partidos desde entonces, Hart ha jugado 29 minutos, con solo dos tiros al aro y sin puntos – registros totalmente anormales para un jugador que suele ser protagonista a lo largo y ancho de la planilla.

Walton dijo que la expectativa es que Hart jugará ante los Nuggets el martes, pese a que continúa con dolor. Sin embargo, también existe la posibilidad de darle descanso.

“Seguro que hay pensamientos al respecto y esa es la conversación que hemos tenido con el cuerpo médico”, dijo el entrenador. “Siempre que alguien está batallando con algo, eso será parte de la discusión”.

ASISTENCIAS EN CAÍDA LIBRE

Una de las consecuencias de la ausencia de Rondo es que el equipo se ha vuelto un tanto más ‘egoísta’.

Desde el 15 de noviembre (el día de la operación del base), los Lakers se ubican penúltimos en la NBA con 18.6 asistencias por partido, según NBA.com/Stats.

“Mostramos una buena sesión de video sobre las cosas que tenemos que seguir mejorando”, señaló Walton. “Demasiadas pérdidas, demasiadas posesiones en las que no dimos el pase extra. Es algo que señalamos y es algo que estamos trabajando”.

Luke Walton señaló que los Lakers deben volver a dar el pase extra: pic.twitter.com/Pgtpq6phHo — Los Lakers (@LosLakers) November 26, 2018

En ese lapso, la ofensiva de los Lakers cayó al puesto No. 24 de la liga, anotando apenas 103.1 puntos cada 100 posesiones.

El equipo tuvo 22 ante Orlando, pero venían de repartir solo 10 ante Utah.

“No tuvimos el movimiento de pelota y la penetración que teníamos antes”, agregó Walton.

En esos seis juegos sin Rondo, los Lakers promedian 235.8 pases por partido, la tercera menor cantidad. Para poner en contexto, antes de la lesión la cantidad estaba en 277.9.

“Tenemos una manera con la que queremos jugar y la identidad de nuestro equipo, y al final de la temporada seremos un equipo que constantemente da esos pases”, avisó Walton. “Cuando damos el pase extra, las asistencias suben y así es como el baloncesto se debe jugar”.

Ingram reconoció el problema, y aventuró que parte de eso pasa por quedarse parados cuando el balón está en manos de LeBron James – y no solo en los últimos minutos.

“No creo que sea solo en el cuarto periodo”, avisó. “Tenemos la tendencia a hacerlo incluso en la primera mitad, el tercer cuarto, lo que sea. Tenemos que hacer un mejor trabajo en todos los puntos del partido, de movernos sin la bola, de movernos en lado débil porque nos estancamos un poco. Hacer que lo que hacemos en las prácticas se traslade a los juegos”.