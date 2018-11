Lakers vencen a Timberwolves con un gran esfuerzo grupal

LOS ÁNGELES – La victoria más trabajada de la temporada.

Eso es lo que lograron los Lakers el miércoles por la noche, al necesitar un esfuerzo titánico de gran parte de su rotación para poder sobrevivir la lluvia de triples de los Minnesota Timberwolves.

Los visitantes fueron un vendaval a lo largo de toda la noche, disparando 20/40 de larga distancia, pero los pupilos de Luke Walton lograron hacer suficientes ajustes en la segunda mitad como para hacerse con un triunfo de oro.

La batalla del rebote, la disciplina para evitar excesos de faltas, y la generosidad en ofensiva fueron todos ingredientes claves. Para eso, todos y cada uno aportaron su granito de arena.

“Los dejamos en 43 puntos en la segunda mitad, y eso viene de un esfuerzo grupal”, opinó el entrenador.

El primero para destacar fue Tyson Chandler, quien firmó su contrato el martes por la tarde y debutó 24 horas más tarde tras llegar desde los Phoenix Suns. El pivot de 36 años dejó su marca a lo largo de la noche y se guardó lo mejor para el final. En el último minuto, el veterano le permitió a los Lakers tener un par de posesiones extra, y defendió a Derrick Rose en el que hubiera sido el triple de la victoria para los visitantes.

What a way for Tyson Chandler to end his first game as a Laker.



Final 50 seconds: Saved the Lakers' possession 3 times by battling on the glass, and used his 7'3" wingspan to successfully challenge Rose's game-winning shot attempt. pic.twitter.com/9kWIgtEEax