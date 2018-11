Walton, Lakers comienzan a encontrar su alineación regular

EL SEGUNDO – La continuidad no ha sido aliada de los Lakers hasta la fecha.

Tras la victoria del miércoles ante Dallas, LeBron James contó que en el seno del plantel la operación de rodilla de Lonzo Ball sería un factor que le inyectaría incertidumbre al comienzo de temporada de los laguneros.

La lesión de Moe Wagner, las suspensiones de Brandon Ingram y Rajon Rondo (cuatro y tres partidos, respectivamente), y un calendario brutal (nueve de los primeros 11 oponentes clasificaron a playoffs en 2017-18) conspiraron contra Luke Walton para encontrar un quinteto regular.

“Nos gustaría tener un par de alineaciones con las que estemos cómodos y saber que entrarán juntas, pero esa no ha sido nuestra realidad hasta ahora esta temporada”, lamentó el entrenador. “Un campamento más corto, una pretemporada más corta, un grupo nuevo de jugadores…no tenemos ese conocimiento todavía sobre lo que hacen bien ciertos grupos juntos, y quién juega bien (con quien). Todo eso lo estamos descifrando y estamos conociendo a los jugadores. Y obviamente las suspensiones, y jugadores con problemas de faltas también influyen en eso. Llegaremos a un punto donde tendremos un patrón sólido con todo eso”.

Sin embargo, y tras varios episodios de prueba y error, Walton parece haberse decidido por la formación que incluye a Lonzo Ball, Ingram, James, Kyle Kuzma, y JaVale McGee.

Ellos jugaron 23 minutos juntos el miércoles contra los Mavericks, un número elevado. Ninguna otra combinación tuvo más de cuatro minutos juntos en cancha. El estratega no quiso confirmar que seguirá con ellos a largo plazo, pero quedó complacido.

“Nos gusta lo que hicieron en el último juego, seguro, fueron realmente buenos”, reconoció. “Lo haremos de nuevo (el sábado), pero no vamos a comprometernos dos semanas seguidas a eso. Estamos tratando de descifrar cosas, de descifrar grupos. Nos gusta lo que ese grupo ha hecho, y vimos más de eso hoy, fueron los grupos que tuvimos enfrentándose en la práctica y fue competitivo”.

Luke Walton habló de su "comunicación constante" con la gerencia y de la búsqueda de una alineación regular: pic.twitter.com/SVtzxETERg — Los Lakers (@LosLakers) November 2, 2018

Ese grupo anotó al ritmo de 124.9 puntos cada 100 posesiones, y le convirtieron al ritmo de 83.2, para una eficiencia neta arrolladora de 41.7, según NBA.com/Stats. Los números de esa misma alineación contra los Spurs el lunes no tuvieron el mismo éxito, y la muestra (31 minutos totales) continúa siendo demasiado pequeña como para sacar grandes conclusiones.

“Muchas de esas decisiones dependen de cómo va el juego”, reconoció Walton. “Y son difíciles porque como entrenador nunca sabes con certeza lo que va a pasar. Vas con tu instinto, y lo que tu instinto te dice que le va a dar al equipo la mejor probabilidad de ganar esa noche”.

Mucho se ha hablado del tema de las alineaciones. El equipo comenzó con Rondo y Kentavious Caldwell-Pope de titulares. Josh Hart luego reemplazó a KCP. Ball eventualmente ingresó al quinteto tras la suspensión de Rondo, y se adueñó del puesto incluso tras el regreso del veterano. Kuzma ingresó por Ingram, y mantuvo su puesto tras la vuelta del ex Duke, con Hart regresando a la banca, recordando aquel adagio de que la única constante es el cambio.

“Cuando tienes ciertos planteles, es blanco y negro”, explicó Walton. “ Estos tipos van a ser titulares, estos tipos van a cerrar, y el trabajo de los demás es el de jugar esos minutos en el medio. Nuestro equipo no es así. No estamos ahí como grupo. Mucho de eso es tacto, y por eso hablamos tanto de la cultura y de apoyarnos entre todos. Todos quieren jugar, pero para que tengamos éxito esta temporada, necesitaremos que todos en algún momento nos ayuden a ganar juegos, y necesitamos a todos los demás que no están teniendo esas oportunidades esa noche que apoyen y los alienten”.

Cual científico en su laboratorio, Walton continúa probando. La realidad es que los resultados (3-5) no necesariamente reflejan la realidad de un equipo ha sido superado tras ocho partidos por apenas 0.2 puntos por juego. Para poner en contexto, los Detroit Pistons tienen marca de 4-3 a pesar de haber sido superados por 1.6 puntos en el agregado.

Y en su tercera temporada, el entrenador también va desarrollando su identidad. Una de sus filosofías, por ahora, es la de buscar tener en cancha a Rondo o James en todo momento.

“Como entrenador, siempre tienes que ver a tu plantel y cuáles son las fortalezas y debilidades”, señaló. “Una de nuestras fortalezas es que tenemos a Rondo y LeBron, que son dos de los mejores generales del baloncesto. Incluso cuando tenía a los dos de titulares, yo buscaba formas de sacar a uno temprano para volver a meterlo más tarde, porque quieres tener a uno de ellos en la cancha. Esa no es siempre mi filosofía, pero con este equipo, si me gustaría tener a uno de ellos (en cancha) lo más que se pueda”.