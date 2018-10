Se empieza a vislumbrar la alineación titular de los Lakers

EL SEGUNDO – El duelo ante los Warriors en Las Vegas fue un indicio, y las sesiones de entrenamiento de esta semana lo empiezan a confirmar.

Luke Walton, sin hacerlo oficial todavía, parece encaminarse a elegir a Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope, Brandon Ingram, LeBron James, y JaVale McGee como su quinteto titular para el debut del jueves en Portland.

La lenta pero segura recuperación de Lonzo Ball y la puntería de KCP en la pretemporada parecen haber acomodado las piezas, inclinando la balanza hacia esta alineación.

“Siempre hay cosas que pueden pasar, pero si pasan, estaremos listos para jugar”, dijo un Walton misterioso. “El que sea titular o no, no importa. Estaremos listos para jugar como equipo. Los muchachos que estén jugando bien cerrarán los partidos, y nos vamos a apoyar (en todo momento). No es una gran preocupación, o un tema para nosotros”.

El estratega además contó que Ball, Lance Stephenson, Josh Hart, Kyle Kuzma e Ivica Zubac son, a priori, los integrantes de su segunda unidad. Walton tampoco quiso mostrar sus cartas en cuanto a la posibilidad de afrontar el comienzo de temporada con una rotación más larga de lo normal, algo que le abriría la puerta a jugadores como Michael Beasley y/o Sviatoslav Mykhailiuk.

“Tenemos planes para todo”, aclaró. “Lo que he aprendido es que sin importar lo que planees hacer, eso nunca funcionará. Mientras lleguemos al juego sabiendo lo que vamos a hacer, dependiendo de cómo se de el juego estamos confiados que estaremos bien”.

Los imprevistos, se sabe, siempre están a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, el martes Rondo practicó pese a llegar a la sede enfermo, y Zubac recibió un golpe en la cabeza y tuvo que ser atendido por el fisioterapeuta Marco Núñez.

Además, la otra gran incógnita tiene que ver con los árbitros y las nuevas reglas de la NBA, que buscan darle más libertad al juego al permitir menos contacto, pero que han causado un violento incremento en faltas en la pretemporada. Los Lakers fueron una de las tantas víctimas en sus partidos de exhibición, y Walton sabe que esto será un factor.

“Absolutamente”, reconoció. “Hicimos un mejor trabajo en el cierre de la pretemporada de no hacer faltas y debemos continuar haciendo eso. Quién sabe si continuarán cobrando así, (pero) lo averiguaremos. Sabemos que es una posibilidad. Le hemos dicho a nuestros muchachos que muestren sus manos, que pongan el pecho y hagan lo mejor posible de no hacer faltas. Pero si nos metemos en problemas de faltas, otros muchachos deberán estar listos”.