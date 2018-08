Lakers en África: Pelinka, Kareem, McGee, Deng, y una experiencia inolvidable

Varios integrantes de la organización de los Lakers completaron el domingo su paso por el continente africano como embajadores de la NBA.

El gerente general Rob Pelinka, el legendario Kareem Abdul-Jabbar y los actuales jugadores Luol Deng y JaVale McGee participaron de distintas actividades caritativas, culminando con el Juego NBA África 2018 el sábado en Pretoria, Sudáfrica.

Allí, con Pelinka como consejero y con McGee en cancha representando al Equipo del Resto del Mundo, y con Deng como figura del Equipo África, los Lakers dejaron su huella en un evento entretenido tanto dentro de la cancha como para los miles de niños presentes en las tribunas del Sun Arena en Time Square.

Está claro que todo fue una mezcla de competitividad y diversión.

Un repaso del #NBAAfricaGame2018 con Rob Pelinka, Luol Deng, JaVale McGee y Kareem Abdul-Jabbar como grandes protagonistas. pic.twitter.com/972Q0ymtfN — Los Lakers (@LosLakers) August 9, 2018

El triunfo fue para el Equipo de Resto del Mundo liderado por McGee y Danilo Gallinari. El italiano acabó llevándose el premio al Jugador Más Valioso de la edición 2018.

De la mano de @JaValeMcGee (11 puntos y 4 rebotes), el equipo de Resto del Mundo venció al Equipo de África de @LuolDeng9 (14 puntos y 3 robos) en la edición 2018 del Juego NBA África. https://t.co/cmsVObRald — Los Lakers (@LosLakers) August 4, 2018

McGee se mostró orgulloso, además, de mantener el invicto del Equipo de Resto del Mundo – vencedor también en las ediciones 2015 y 2017, ambas disputadas en Johannesburgo.

En las gradas, luminarias como Abdul-Jabbar y Dikembe Mutumbo también dijeron presente.

AYUDANDO A LOS MÁS NECESITADOS

En los días antes del partido, McGee se mostró muy activo en distintas actividades a beneficio.

Una de ellas fue junto a la organización Juglife Water, que promueve el acceso a agua potable alrededor del mundo.

Stay humble and understand you impact so many people worldwide, you can help out further than just your backyard! @JuglifeWater pic.twitter.com/J9BPwVLq9G — Javale McGee (@JaValeMcGee) July 25, 2018

Y hasta se animó a hacer el #InMyFeelingsChallenge, basado en la canción del último álbum del rapero canadiense Drake.

KAREEM Y DENG EN LA FUNDACION NELSON MANDELA

En la previa del evento principal, tanto Abdul-Jabbar como Deng participaron de un evento en la Fundación Nelson Mandela junto a Carmelo Anthony y otros.

Se trató de un panel que estuvo relacionado con el tema de la innovación.

DENG Y MCGEE, ARQUITECTOS

Ambos miembros del plantel de Luke Walton tampoco quisieron quedarse sin probarse el casco.

El alero y el pivot participaron de un evento conjunto entre la NBPA (asociación de jugadores), la Fundación Nelson Mandela y Habitat for Humanity, construyendo casas en Lawley Extension, al sur de Johannesburgo.

…Y NO PODÍA FALTAR UN SAFARI

McGee también se dio una vuelta por el Lion & Safari Park.

¿Su animal favorito? La chita.

“Es tan rápida y ágil, me recuerda a mí mismo”, dijo, asombrado.