Explosión ofensiva de Hart guía a los Lakers a la final

LAS VEGAS – Josh Hart difícilmente olvide este día.

En el que seguramente será recordado como el mejor partido de la historia de la Liga de Verano de Las Vegas, los Lakers necesitaron 37 puntos, nueve rebotes, seis faltas y hasta la última gota de sudor del ex Villanova para asegurar su pase a la final.

El encuentro tuvo todos los condimentos, y el propio Hart comparó su intensidad con un juego de la Final Four de la NCAA. Entre el ida y vuelta con Ty Lue – sentado a pie de cancha – y la banca de los Cavaliers, un duelo fantástico en ambos lados de la cancha contra Collin Sexton, y el tener que jugar dos tiempos suplementarios, el escolta se vio obligado a ofrecer un juego memorable.

“La atmósfera fue fantástica, fue duro”, resumió. “(Eso muestra) las agallas que este equipo tiene. Fue una batalla”.

Hart lastimó desde todos lados, disparando 6/15 en triples y 13/28 en total, con cinco tiros libres para redondear su ficha, superando el récord anotador de Lonzo Ball (36) del año pasado.

“Me conformé con varios triples…disparé 15, y cuando haces eso, muchas veces (los rivales) se quedan esperando el triple. Finalmente pude llegar al aro y encontrar algunos de esos huecos”.

De esta forma, y tras promediar 24.2 puntos en sus primeros seis juegos en Las Vegas, Hart se encuentra a las puertas de ser nombrado el Jugador Más Valioso del torneo, el mismo galardón que se llevó Ball en 2017.

“Es lindo, y es un reflejo del trabajo duro que dediqué esta temporada, y un reflejo a la generosidad de mis compañeros, pero no busco premios individuales”, aclaró. “Nunca ha sido una razón por la que juego este deporte. Juego este deporte para ganar, y si lo logro, lo logro, pero ganar es lo más importante. Vine aquí a ganar, a dominar, y eso es lo que quiero hacer mañana”.

SVINCONSCIENTE

Los 37 puntos de Hart no opacaron en lo más mínimo el sensacional partido que tuvo Svi Mykhailiuk.

El ucraniano anotó 31 en 20 tiros, con un candente 6/11 en triples, erigiéndose como uno de los mejores tiradores del certamen y presentando una vez más su candidatura a un rol en la rotación de Luke Walton.

Right before this sequence, someone on the Cavs bench yelled “He can’t guard you!” to the player covered by Svi.



Not only did Svi stay in front and help force the turnover, he proceeded to hit a pull-up 3 in his face on the other end. pic.twitter.com/E2CRBGTZP0