Lakers firman a LeBron James

EL SEGUNDO – Los Lakers han firmado al alero LeBron James, según se anunció hoy. Por política del equipo, los términos del vínculo no han sido difundidos.

“Hoy es un gran día para la organización de los Lakers, y los aficionados de los Lakers en todo el mundo le dan la bienvenida a LeBron James, un tres veces campeón de la NBA y cuatro veces JMV”, dijo el Presidente de Operaciones de Baloncesto Magic Johnson. “LeBron es especial. Él es el mejor jugador del mundo. Él compite y es un líder increíble que solo busca ganar y asegurarse que sus compañeros sean exitosos. Los jugadores de los Lakers están emocionados de tener a un compañero que ha ido nueve veces a las Finales de la NBA. Es un gran paso más cerca de devolver a los Lakers a la postemporada y las Finales de la NBA”.

James disputó los 82 juegos de la pasada temporada, liderando a su equipo con 27.5 puntos (tercero en la NBA), 8.6 rebotes (empatando la mejor marca de su carrera), y 9.1 asistencias (la mejor marca su carrera y segundo en la NBA), disparando 54.2 por ciento en tiros de cancha. Él terminó la temporada con 2,251 puntos anotados, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NBA en acumular al menos 30,000 puntos, 8,000 rebotes, y 8,000 asistencias. Además, el veterano de 15 temporadas tiene el récord de la mayor cantidad de partidos consecutivos anotando en dobles dígitos, con 873 juegos.

“Este es un momento histórico para los Lakers, y no podríamos estar más agradecidos y honrados”, dijo el gerente general Rob Pelinka. “Cuando LeBron James – un continúo JMV y campeón de la NBA, quien está jugando en los niveles más altos de su carrera – elige sumarse a los Lakers, eso representa la confirmación más importante de lo que estamos construyendo aquí. Sin embargo, sabemos que el trabajo no ha terminado. Continuaremos adelante y haremos todo lo necesario para lograr esa obsesión compartida de traer el banderín No. 17 a los mejores fanáticos del mundo – la Nación Lakers”.

James, cuatro veces nombrado Jugador Más Valioso de la NBA (2009, ’10, ’12, ’13) ha disputado 1,143 juegos de temporada regular en su carrera (1,142 como titular) con Cleveland y Miami, con promedios de 27.2 puntos, 7.4 rebotes, 7.2 asistencias y 1.6 robos por juego. Él tiene una de las mejores carreras de la historia de la NBA, y actualmente se ubica séptimo en la tabla histórica en puntos (31,038), No. 11 en asistencias (8,208), y No. 16 en robos (1,865).

El alero, tres veces campeón de la NBA y tres veces JMV de las Finales, ha disputado nueve Finales de la NBA, con 239 partidos jugados en playoffs y promedios de 28.9 puntos (49.1 por ciento en tiros de cancha), 8.9 rebotes, 7.1 asistencias, 1.8 robos y 1.0 tapón en 42.0 minutos. Él es el único jugador de la historia en disputar más de 10,000 minutos en postemporada y lidera la tabla de todos los tiempos en postemporada en puntos (6,911) y robos (419), además de ubicarse tercero en asistencias (1,687) y sexto en rebotes (2,212).

El oriundo de Akron, OH, ha sido nombrado al Juego de Estrellas en cada una de las últimas 14 temporadas, siendo elegido al Primer Equipo de la NBA en 12 ocasiones, incluyendo las últimas 11 de forma consecutiva. El Novato del Año de la temporada 2003-04 también ha sido nombrado cinco veces al Primer Equipo Defensivo, y cuenta en su palmarés con dos medallas de oro en Juegos Olímpicos con la Selección de Estados Unidos (2008, ’12). James también recibió el galardón J. Walter Kennedy Citizenship Award en 2016-17.

En 2004, LeBron creó la LeBron James Family Foundation, que ahora sirve a más de 1,300 estudiantes del área de Akron y sus familias con los programas, apoyo y mentores que necesitan para tener éxito en la escuela y más allá. Él luego dirigió su atención al poder de la educación con el programa “I PROMISE” en 2011, y la LJFF ha prometido becas de cuatro años a todos sus estudiantes elegibles, brindando además un programa para que los padres completen sus estudios secundarios. En julio de 2018, todas las intervenciones e incentivos de la Fundación – además de la filosofía “We Are Family” – serán implementadas en un nuevo tipo de escuela pública, la I PROMISE School, dedicada a darle a los alumnos más necesitados de Akron las facilidades y apoyo necesarios en el camino hacia un mejor futuro.