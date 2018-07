Rajon Rondo: “Ahora se espera que ganemos”

EL SEGUNDO – Rajon Rondo es nuevo jugador de los Lakers y las expectativas no podrían ser más altas.

Una década después de vencer a los laguneros y ganar su primer y único título en la NBA – con los Boston Celtics, nada menos – el armador llega a Los Ángeles para sumarse a un equipo que está listo para dar un salto de calidad.

“La meta es alta, obviamente”, reconoció. “Es ganar o irse a casa, ganar o fracaso. El ponerse la camiseta de los Lakers siempre ha sido para ganar campeonatos. Ellos no cuelgan banderines por ganar campeonatos de conferencia. La presión no es un problema. Las expectativas son lo que son. Me han subestimado toda la vida, y estoy seguro que a muchos jugadores en este equipo también. Estoy esperando el reto”.

El base, uno de los jugador con coeficiente de baloncesto más alto de la NBA, llega a reforzar las filas del equipo de Luke Walton y lo hace aún en gran nivel, tras completar una muy buena temporada 2017-18 con New Orleans.

Rondo promedió 8.3 puntos, 8.2 asistencias y 4.0 rebotes en 65 juegos con los Pelicans, guardando su mejor versión para los playoffs. Allí, en nueve encuentros que incluyeron la barrida de los Portland Trail Blazers, el base tuvo registros de 10.3 puntos, 12.2 asistencias, 7.6 rebotes y 1.4 robos – destacando incluso con su tiro de larga distancia (42.1 por ciento en 2.1 intentos por noche).

El producto de la Universidad de Kentucky charló en estos días con Walton, y habló maravillas de su estilo, sabiendo que el énfasis estará en defender y salir de contragolpe.

“Me encanta su energía”, avisó. “Solo puedo hablar en su mayoría de lo que fue jugar contra Luke, y la energía que traía al juego. Los intangibles, su inteligencia sobre el juego. Me encanta y creo que la va a transferir a sus equipos en cuanto a ser exitoso y saber cómo ganar”.

Rondo tampoco escondió su entusiasmo al ser parte de un equipo con un núcleo joven del calibre del que tienen los de púrpura y dorado – señalando por nombre a Kyle Kuzma, Brandon Ingram y compañía.

“Todo el núcleo joven trabaja extremadamente duro, creo, desde lejos”, opinó. “No veo la hora de competir en las prácticas y hacerlos mejores, y mostrarles lo que requiere consistentemente para ser un profesional y jugar a un nivel alto cada día y cada noche”.

Además, el base se guardó unas palabras especiales para Lonzo Ball, un jugador en el que ve algunas cosas suyas, y del cual aseguró que no tiene inconvenientes de apadrinar – y por qué no emular.

“Sí, veo algunas características”, apuntó. “Su coeficiente a los 20 años es probablemente uno de los más altos que he visto, o que el deporte ha visto. Me encanta su generosidad y la manera que juega el juego. Quiere lo mejor para sus compañeros y esa es una similitud que tenemos. Quiero enseñarle lo más posible y también, si tiene cosas de las que puedo aprender, definitivamente estaré abierto a eso. No tengo la mentalidad de que soy el veterano y no puedo aprender de un joven. Estoy ansioso por formar una gran sociedad y trabajar con un gran tipo”.

Finalmente, tras estar cerca de llegar a la franquicia hace un año, lo que hubiera sido impensado hace una década se hizo oficial el viernes por la mañana tras la rúbrica de su contrato en las oficinas del UCLA Health Training Center.

“Nunca pensé que estaría del otro lado”, dijo en referencia a la rivalidad con los Lakers. “Recibí algunas bromas de (Kevin Garnett). He pasado algunos días con él y me ha estado molestando un poquito, pero uno nunca sabe las vueltas de la vida y obviamente la situación se presentó en el mismo correcto de mi carrera, y estoy ansioso por ser un Laker”.

Acompañado por su hijo, a Rondo se lo notó relajado, con claras muestras de entusiasmo gracias a la plantilla que se está construyendo para la temporada venidera.

Lo que está claro es que, entrando a su decimotercera temporada en la NBA, solamente un objetivo logra tocarle las fibras más íntimas:

“Ganar un campeonato”, repitió. “Se siente como que fue hace dos décadas cuando gané. Estoy hambriento de ganar de nuevo. Estoy cansado de ver a los mismos equipos ganar el campeonato. Estoy ansioso por ese reto”.