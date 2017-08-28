天空之力将会对在迈阿密举办公开试训

苏福尔斯，南达柯塔 – 苏福尔斯天空之力宣布他们将会在9月10日周日下午在迈阿密举办试训，9月16日在苏福尔斯举行试训。

公开试训给予球员能够在热火和天空之力的教练组面前展示出他们的实力，以便能够得到在10月份的NBA佳得乐联盟训练营的邀请。

更多的有关试训信息如下：

迈阿密试训(更新)

周日，9月24日，早上9点－下午5点。（8点开始登记）

$150 注册费 • 注册截至日期：周五，9月22日.

地点：Ransom Middle School • 2045 S. Bayshore Dr., Coconut Grove, FL 33133

苏福尔斯试训

周六, 9月16日 中午12点-下午3点 (早上11:30 登记)

$150 注册费 • 截至日期：9月14日，周四

地址：Sanford Pentagon • 2210 W. Pentagon Pl., Sioux Falls, SD, 57107

申请者必须符合能在佳得乐联盟打球的需要，同时必须提交注册表，健康信息授权书和150刀不可退费用。

你可以在这里获得试训表格 或者在天空之力的办公室 (2131 S. Minnesota Ave.). 更多的信息请通过电话联系篮球运营部总监Brian Lankton，电话 (630) 267-2065 或者发邮件到 tryout@skyforceonline.com.

关于2017-18赛季天空之力季票和球票信息请咨询天空之力售票专线：(605) 332-0605