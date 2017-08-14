不同的赛程，不同的规则，同样的理想

NBA一直在尝试寻找合适的赛程安排让球员得到了有效的休息时间
Issac Baldizon
by Shuaihu Zhong
Posted: Aug 14, 2017

你可能已经意识到了，NBA新赛季将会提早10天开始。联盟大刀阔斧对这些条例的修改早已在这个赛季前就有了征兆。

减少季前赛两场比赛，并将常规赛提早一个多星期可能看起来并不多，但是在现有赛程安排里额外穿插休息时间，已经远超出了联盟起初保护球员和提升比赛质量的目标。

科学研究表明更多的时间去休息和恢复和减少背靠背比赛次数可以有效减少球员受伤机会，但是我们不能立刻大刀阔斧对以前的进行修改。联盟花费了近20年才将3分的价值和3分线的设立确定下来。现代科学表明球员在经历了背靠背比赛或者是长途客场比赛更加容易受伤，NBA不得不寻找方式去改进现有的结构。这个时间结构可以说是难以想象的复杂，30支不同的球队和29座不同时间安排的球馆。

这不是一个人说了算的联盟。减少季前赛和训练营能够对时间安排有一定帮助，现在比赛更多的被安排到周四和周六晚上。全美从今年起不再会有林林兄弟马戏团的表演，因此球队也不会被迫在相同时间要求开始一段客场之旅。今年热火会在11月初开始一段连续6场的西部客场连续赛程，而以往热火都是在1月份开始这个马拉松式的客场行。

10年前，热火的比赛是从11月1日开始，他们将会在赛季中经历21场背靠背比赛，4次出现5天4场的赛程。

10月18日热火将会从奥兰多正式开始常规赛。他们的背靠背赛程减少到13次，没有球队会有超过16次背靠背。现在再也没有5天4场比赛的魔鬼赛程了。

联盟甚至曾经在全明星周末上下功夫去。

“在过去的几年里，我们主要目标就是减少背靠背比赛的次数，” 热火总经理安迪说。“今年的目标就是彻底移除5天4场比赛的的赛程。保持球员健康是我们一直以来的目标。”

你可能觉得减少背靠背的最终产物就是产出一个打一场休一场赛程安排。没错这确实是我们的终极目标，但是如果加上长途旅行和赛程长短的多重要求下，这个目标很难达到。

所有的背靠背比赛相对每个球队都是有区别的。

“你会期望在家里和家人更多的在一起还是你会希望在客场一个人呢？”

只要联盟想要将82场比赛压缩到半年的时间里，那客场的连续比赛就是不可避免的。迈阿密可能今年是东部球队中飞行距离最长的球队－这可能是跟比赛本身一样的阻碍。一个在湖人和快船的背靠背比赛跟湖人和掘金的背靠背相差很远。

所以有时刻跳过早上的热身直接进入比赛，而不是额外多呆一天，特别是现在比赛出场时间可以进行调整。

“你总会发现不一样的事，你会尝试去找到休息时间”安迪说。“球员有休息时间并不单单是指他们没有比赛。不论是你在训练中休息，或者是放假，还有一些别的方式去让他们得到放松。”

同时新的规则也限定了球员更少的机会去在比赛中休赛。场上休息没有问题，但是没有人喜欢太多的暂停。联盟同意了。

“篮球的魅力所在就是他的流畅性。所以你需要去注意你比赛中中断的此说。”

因此，整场比赛中暂停次数也被减少到了14次。现在没有长暂停和20秒短暂停了－每支球队单场比赛只有7次75秒长的暂停时间。很多比赛的最后3分钟，有时你甚至感觉都过了半个小时，球队现在只能叫两次暂停。

官方暂停没有出现太大的改变，有一些只是被加强了限制。例如15分钟暂停也会出现在官方的时间计数器上。这些更长时间的连续比赛可以使球员变得更加的疲劳，但是比赛的长度已经因为回放技术的出现变得更加困难。

“你可能在比赛中因为暂停减少损失了一些休息时间。但是在回放时你也可以得到充分的休息。” 安迪说。“所以这一切都一样了。如果你将这些时间加在一起，你甚至会发现球员额外得到了5-6分钟休息时间。”

很多的球队都会像迈阿密热火一样努力帮助球员们达到世界级的身体素质，但是同时在丹佛和犹他这些高海拔地区的比赛时球队就能利用这点，帮助球员恢复状态了。

这些一切的改变可能对教练是影响最大的，因为他们现在不得不去改变轮转阵容。只有到正式开赛我们才会知道教练们是如何对此作出调整的。

总而言之，赢球的还是更有天赋的那支球队。但是最近的改变可以说是帮助你看到你最喜欢的有天赋球员可以保持在场上奔跑。哪怕仅仅是一丝帮助也足够了。

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