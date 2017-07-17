五件你所不知道的关于阿德巴约的事

NBA夏季联赛后很多的信息需要去消化。因为奥兰多和拉斯维加斯不规律的开场时间，你可能并不能找到全部你所需要的一切。

如果在过去的两周时间里，你没法追踪到那些小的闪光点，你也可能了解到大家在讨论他惊人的潜力。

当迈阿密热火在第14号签选中了阿德巴约，大家对他的认识就是一个全能的极具运动能力的球员。在选秀上得到这样一个球员对于任何一个球队来说都是一个胜利。但是对于我们每一个人来说，这个安静的大个字实际上比我们想象他能做到的多得多。在过去的两周内，他向球队证明在缺少了福克斯和芒克他还能做的更多，他自己的说法是那支队伍里他仅仅是按照教练要求的做好，但是事实上球队可能得到了他在选秀时预想不到的结果。

热火夏季联赛主教练教练克里斯奎因说，“我们只是在尝试各种新的东西。”

现在我们将会在下面谈论的这些可能并不能保证以后会实现。过去很多的在阿德巴约以前的球员在夏季联赛中表现出色，但是他们却无法迅速利用这种潜力让他们上升到另外一个层次。并不是说比赛中所有球需要都投进或者说有一些失误。这只是说我们可以看到一些潜力。每一个大的事都会有小的开头。

我们将会谈及阿德巴约在肯塔基的时候没有机会去展示他的中投能力，他在上个赛季仅仅投出了100个中投。其中大部分的都会是队友为他创造机会，他接球后直接出手。当阿德巴约到了奥兰多以后他立刻展现出他在任何时候都能够创造出跳投机会，从低位单打到突破跳投。虽然说这些球的命中率并不会说高，但是我们现在可以看到热火的训练是如何帮助球员增加他们的射程。

阿德巴约的脚和他的防守灵活。如果说最后他可以防守从1号位到5号位的全部球员，甚至包括了那些全联盟最高速的控球后卫。你可以看到他并不会非常突进的让出位子去抢断对手的球。但是我们可以在比赛中看到他有不少的断球后一路飞奔，这很明显是现代大个子球员不会去做的。

阿德巴约最让人惊喜的一个特点就是他能很好的控制球，并且全场推进。

热火看到了这些可以发展的。很快克里斯奎因开始让阿德巴约使出来，这也意味着阿德巴约更多的控球组织。从奥兰多去了拉斯维加斯之后，我们看到了更多的阿德巴约持球，我们会看到每当阿德巴约拿下防守篮板后，他就会尝试一条龙突破到对面篮下。

“我们给予了他爆发出威力的自由，”奎因说。“你可以看到他带球跑动速度由多快。”

一旦球在场上如果防守已经准备好了，他还有很多的需要去学习和发展的。，但是如果你看了就会知道阿德巴约是一个愿意传球和时刻准备好传球的球员。一个球队有五个球员都可以推进进攻，即使是一些简单的战术也会是非常罕见的。格林可以为勇士做到这些，而霍福德也可以为凯尔特人的传球作出贡献。（纽基克也是这也一个全能的球员。）

阿德巴约没有被要去去做很多的组织进攻，但是他在这场比赛中展现了他的空间挡拆后的传球能力。

这可以说是勇士从骑士身上拿到第一个冠军的打发。从长期上来说，埃里卡斯波可能也会着重发展他传出3分界外的能。

“他已经证明了自己是一个怎么样的球员，”教练奎因说“这个给奥卡罗的空接非常的漂亮。我们只需要他再场上做他想的一切。

我们已经讨论过阿德巴约在防守端上的惊人脚步－这可以说是对面的后卫和锋线的噩梦。这也同样发挥在他的进攻端，他的脚步让他在低位单打更加流畅，让他有更多的精力去投在挡拆。

我们会很惊讶的看到阿德巴约在他的职业生涯第一年里完成很多的低位单打，但是即使这将不会是他主角的进攻方向（这个在当今联盟很少了），拥有这种单打的能力，使得他面对对面的小个子可以让他成为一个更加灵活的球员。

这也可能是阿德巴约巅峰的一个小的缩影。可能大部分你无法修改，这是年轻的球员逐渐成长一部分。我们现在可能还没有需要他飞速的发展，成为轮转的一个重要部分。我们需要保持耐心继续等待。

总而言之，在过去三周的时间里，阿德巴约证明了自己远远比别人认知做得更多。