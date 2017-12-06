迈阿密热火在圣安东尼奥马刺比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战圣安东尼奥马刺。迈阿密热火在10月25日与马刺的比赛中以100-117不敌对手。本场比赛将于晚上8点开始电视直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火在上周末与勇士的比赛中有什么值得称赞的？

Couper Moorhead: 有的时候当你在比赛中你碰到了可能是NBA历史上最强的一支球队，然后这支球队在下半场打出了他们应该有的水平。这并不需要很多值得分析的。

热火在那场比赛中并没有能够限制住库里和汤普森。两名球员都是非常有天赋的，你不可能在比赛中永远的让他们迷失准心。他们投篮非常出色这都是大家早就已经了解的，但是他们的无球跑动，以及传动球，内切传球都是他们持续稳定输出的原因。斯波在赛后的采访中也表示这种传动球的配合是热火与勇士第一次交手时他们缺少的。但是热火不会永远碰到这样的一支勇士，他们会想要努力给对手传球造成压力——尽量压缩他们的传球空间，特别是在面对他们的下一个对手：马刺。

Joe Beguiristain: 热火上半场的比分接近跟德拉季奇和其他板凳球员的出色发挥有很大关系。但是第三节开始后，勇士在杜兰特，库里的带领下彻底控制了比赛。但是这对于杜兰特，库里来说都是稀松平常的比赛。

虽然如此，但是阿德巴约在比赛中得到了更多的出场时间，他在比赛中贡献了非常出色的挡拆，同时他展示出自己在防守上的天赋。在之前防守巴特勒，詹姆斯以及上一场库里的时候，这20岁的新秀展现出了与他年龄不相符的经验。他成功的锁死了两次最有价值球员的突破，迫使他不得不将球传给杜兰特，而理查德森也因此完成了对杜兰特的背后封盖。

2: 从上一场面对马刺的比赛中你觉得本场比赛的关键是什么？

Couper: 他们依然是马刺，他们用联盟前三的防守证明了自己。他们可能不会在场上时刻拥有着足够身高，臂展和运动天赋的球员，但是他们能够做到非常少的失误次数，他们似乎在每一场比赛中精确的执行每一次进攻。

本赛季第一场与马刺的比赛中，阿尔德里奇向我们证实了他依然是一名极其优秀的球员。他场均贡献31分，20投13中，不论是在进攻中碰到哪一位热火的球员，他总是可以从容的打进每一次进攻。如果迈阿密热火能够很好的锁住对手的切入传球路线——就像上个星期他们做到的，他们会找到如何让阿尔德里奇难受的防守方式。

Joe: 同时值得一提的是，那场比赛也是阿德巴约职业生涯的首次以首发球员身份出场的比赛。这名肯塔基的球员是在比赛中陷入一些麻烦，但是他在接下来的几场比赛中都很好的找到自己的状态。如果他能够在比赛中减少自己的失误次数，他应该能够在这场面对阿尔德里奇打出更高的水平。

3: 本赛季缺少了莱奥纳多的比赛中，马刺的表现如何？

Couper: 他们依然是一只以团队为主的球队。直到帕克回来后，阿尔德里奇是他们队唯一一个达到了25%的使用率球员。从二年级新秀穆雷到格林，他们在比赛中分享起了控球率，盖伊在板凳上发挥不错。这也使得他们的进攻一直处于联盟中等水平，但是他们拥有者联盟最顶级的防守，现在他们在缺少了最好的球员时依然能够得到16胜8负。

从帕克回归后，马刺的进攻效率达到了100次进攻112分，因此他们的进攻开始处于上升水平，而莱奥纳德据说也会在接下来的一到两周内回归。

比赛记录:

热火现在11胜12负，马刺现在16胜8负。

德拉季奇得到了热火最高的17.6分，4.4个助攻。

阿尔德里奇场均22.8分，8.2个篮板。

效率 (排名):