迈阿密热火与芝加哥公牛比赛前瞻

迈阿密热火将在周一下午客场挑战芝加哥公牛。迈阿密热火在11月26日与芝加哥公牛的比赛中以100-93战胜对手。本场比赛将于下午3点30分开始。福克斯体育将从下午3点开始电视直播。你也可以收听790电台的比赛实况直播。

1: 迈阿密热火是如何面对密尔沃基雄鹿时取得这场关键的胜利的？

很明显应该是他们的防守。德拉季奇在最后时刻的几个远距离3分球也是非常关键的，本场比赛热火让全联盟进攻前10的球队命中率仅仅只有31.6%，同时他们也迫使对手出现了大量的控球失误，雄鹿整场比赛3分球命中率28投4中，但是热火同时在如何限制对手的内线得分也表现的相当出色，特别是保持稳定的防守字母哥上，这场比赛让他得到了赛季最低的正负值－20。阿德巴约和白边会在比赛中挑战对手的每一次内线突破，因此整场比赛后给你的第一反应就是这就是热火本赛季一支讨论的那种防守。

2: 热火前两次和公牛的比赛表现如何？

热火可能已经了解到了这个芝加哥公牛与赛季前期的那支球队有所不同了。他们整队充满了年轻的球员，他们现在还没有找到那种热火上赛季的那种反应方程，但是这也是一种和热火相似的策略。就像热火一样，公牛不是一支能够让你轻视的球队。

在上一场比赛中，公牛有6名球员得分上双，他们在11月末端与热火交手是，克里斯仅仅6投0中，同时米尔蒂斯也没有回归。公牛的后卫很积极的突破内线，他们很擅长打错位球，因此热火需要小心马克肯纳的低位单打。公牛虽然本赛季的进攻效率只有联盟的28名，但是他们的助攻率达到了联盟顶尖水平。公牛是一支知道如何打团队篮球的球队，他们有着一群喜欢分享球的球员，虽然他们还没有将进攻效率打出来，但是这种优秀的进攻意识正在被培养。

3: 芝加哥公牛本赛季如何？

米尔蒂斯和拉文的回归对他们帮助非常大，不仅仅是在外线得分上，同时他们已经在12月份取得了惊人的7连胜，而且周一的比赛将会是他们第二个3连胜后的比赛。

拉文的回归也使得公牛的轮转阵容变得更加稳定，年轻球员和一些老将都可以继续从板凳上给予公牛大量帮助，克里斯·邓在7连胜开始后就场均15.5分，8.1个助攻和2.2个抢断。22岁的拉文在上一场面对活塞的比赛中，在19分钟的出场时间里9投5钟得到了14分，米尔蒂斯也在外线保持活力贡献了16分。

所以长话短说，这支公牛和11月份那支球队不一样了，但是很幸运的是这支热火也在这段时间内打出了让人吃惊的表现，所以我们会看看今天比赛会如何发展。

比赛记录：

热火已经取得了7连胜，他们的战绩是25胜17负。

公牛现在取得了2连胜，现在战绩16胜27负。

白边场均11.7个篮板，1.8个盖帽。

米尔蒂斯场均17.3分。

效率 (排名):