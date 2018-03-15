迈阿密热火119:123惜败萨克拉门托国王

迈阿密热火在周三晚上在加时赛中119:123惜败萨克拉门托国王。德拉季奇得到了热火最高的33分。

1. 德拉季奇一己之力拯救热火

在比赛第四节还有10分13秒时，热火一度落后对手16分，德拉季奇在2分钟后替补出场，连续得到11分帮助热火将比分反超1分，其中包括了这个精彩的2＋1进球。

德拉季奇本场比赛在第四节和加时赛中得到了今天全部33分中的17分，另外还有3个助攻和2个篮板。

2. 全能的艾灵顿

即使德拉季奇帮助热火在比赛中将热火成功挽回，但是艾灵顿也绝对是本场比赛关键球员。

怎么样呢？

他在比赛中第四节得到了球队最高的6个3分球中的3个，其中包括了这个让韦德都惊叹不已的这个进球。

这就是黄金臂的男人

艾灵顿本场比赛得到了22分和2个助攻。

3. 詹姆斯约翰逊的精彩第三节

詹姆斯约翰逊在第三节6投4中得到了8分，3个助攻，2个篮板，2个抢断和1个盖帽。

当然还有这个精彩的补扣。

詹姆斯约翰逊利用自己出色的身体协调能力面对考利·斯丁打进多个高难度抛投。

本场比赛詹姆斯约翰逊11投7中得到了18分，10个篮板，7个助攻和全队最高的20的正负值。

其他要点:

-阿德巴约本场比赛拿下了职业生涯最高的16个篮板球，他在第二节的这个攻防回合是他本场最佳表现：

除了16个篮板，阿德巴约还贡献了6分，3个助攻。

下一场比赛:

-迈阿密热火将前往洛杉矶他们将在周五晚上客场挑战洛杉矶湖人，比赛将于晚上10点30分开始。迈阿密热火将会接着回到主场，在3月19日下周一主场迎战掘金。你可以从这里购买球票.