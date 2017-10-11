迈阿密热火117:115战胜华盛顿奇才

迈阿密热火在周三晚上117:115战胜华盛顿奇才。本场比赛是有迈阿密癌症中心特约。阿德巴约得到了球队最高的15分。

1. 斑!

当有这么多的熟悉的球员出现在这支球队，有一个球员每一个人都会想要更加了解的，那就是阿德巴约。很幸运的是本场比赛阿德巴约很好的向热火国度介绍了自己。

不论是高难度的勾手投篮还是说空接暴扣，他都很好的完成。

阿德巴约给主场的球迷们给出了一个清脆响亮的声音。

让我们不要忘记他的防守能力，在这个回合里他的出色防守给对面球员造成了很大的麻烦。

当第二节还有1分37秒时，这名新秀为麦克格鲁德完成了一个左翼的挡拆，然后他冲向篮下，麦克格鲁德也迅速将球传到他的手上，然后他轻松将球打进。之后这名20岁的大个子又迫使戈塔克投失一球。

他本场比赛10投6中得到了15分，同时他还贡献了2个篮板。

2. 米奇的制胜一击

简单的来说，乔丹·米奇很好的利用了教练给他的时间在面对奇才的比赛中在进攻和防守都表现出色。即使他在比赛中完成了一些暴力扣篮，并很好防守内线球员，他最后1.3秒的绝杀可以说是本场比赛的关键。

总而言之，米奇本场比赛6投5中得到了12分，3分球3投2中，6个篮板，效率值达到了15。

3. 约翰逊兄弟在第三节表现

化学反应不是一种你可以教会的。

有一种关系叫互补关系，有一种球员在场上也是这样的，当两人同时出现在场上时他们也会帮助另一人发挥更加出色。泰勒约翰逊和詹姆斯约翰逊就是这样的一个例子。

简单的说，约翰逊兄弟在第三节出场，他们一共贡献了15分，3个篮板和3个助攻。

让我们来看看他们俩几乎完美的挡拆配合。

而在那之前，詹姆斯约翰逊完成了一个暴扣。

泰勒·约翰逊本晚9投6中得到了14分，3个篮板，3个助攻，而詹姆斯·约翰逊贡献了12分6板4助攻。

其他的要点:

-约什·理查德森又一次轰炸篮筐，但是这一次是通过了泰勒约翰逊的助攻。

理查德森本晚得到了13分，2个篮板和1个助攻。

-温斯洛本晚贡献了全队最高的9个助攻，马特·威廉姆斯和德里克·沃顿在第四节完成了几个关键的3分，他们都贡献了9分。

比赛记录:

-奥卡罗·怀特在第二节受伤后没有回来。

-维特斯，哈桑怀特塞德，德拉季奇没有出场。

下一场比赛:

-迈阿密热火与费城76人的比赛将会在堪萨斯城进行，比赛时间是周五晚上8点30分。这场比赛将会只有电台直播。之后热火将会在下周三开始常规赛的比赛，首场比赛将会是在客场挑战奥兰多魔术，之后他们会在周六回到主场首场面对印第安纳步行者。你可以从这里购买球票。