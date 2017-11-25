迈阿密热火109-97战胜森林狼

迈阿密热火在周五晚上109-97战胜森林狼。艾灵顿得到了热火最高的21分。

1. 艾灵顿的3分

艾灵顿被称为黄金手臂是有原因的。

当热火在第四节取得两位数领先时，艾灵顿的3分球保证了对手没法追回比分。他在第四节三分球5投3中得到了9分。

特别是这个球，奥利尼克的防守帮助艾灵顿顺利投进这个3分球。

同时在防守端，他很好的防守了克劳福德甚至是巴特勒。

本场比赛他9投6中得到了21分，同时他还抢下了3个篮板。

2. 德拉季奇的进攻组织能力

如果看了太多本赛季热火的比赛，那么你会知道德拉季奇从比赛一开头就会全力发动火力。这在周五晚上也是这样的，德拉季奇在上半场就得到了15分，这也包括了4个接球直接出手的3分球。

除了这个以外德拉季奇很好的突入内线并且帮助他的队友轻松得分。

本场比赛最精彩的表现应该是这个球，他在琼斯运球时抢下对手的球，并且助攻艾灵顿完成这个45度角的3分球。

德拉季奇本晚14投7中得到了20分，6个助攻，4个篮板，2个抢断和13的正负值。

3. 温斯洛的高效

防守像唐斯这样全能的大个子并不是一件容易的事。你在防守一个比自己大5公分的球员时，会很惊讶于今晚温斯洛的表现。

从比赛一开始，温斯洛就费城出色的防守了温斯洛，甚至在第三节还封盖了唐斯。

温斯洛的防守下，这名肯塔基的球员在前3节仅仅9投1中。

从比赛的一开始，温斯洛就迫使温斯洛投失一球，并且帮助维特斯在底线投进3分球。

温斯洛本晚得到了8分6篮板2助攻和1个盖帽。

其他要点：

-白边在面对森林狼时发挥出色，他不仅利用自己的力量优势面对唐斯多次得分，同时也在利用身高单打吉布森。

让我们看看他的这个旋转不。

白边8投6中得到了16分10板1抢断1盖帽和14的效率值。

-热火本晚得到了赛季最高的29个助攻和19个3分球。

下一场比赛:

-热火将前往芝加哥，他们将在周日晚上3点30分面对公牛队。他们的下一场主场比赛将是在12月1日，他们将在晚上8点面对夏洛特黄蜂的挑战。你可以从这里购买球票.