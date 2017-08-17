2015-16 : 一个改变的赛季

by Shuaihu Zhong
Posted: Aug 17, 2017

每个赛季都会有不同的问题涌现出来，你需要做的就是去客服它，在2015-16赛季表现的似乎有些不同寻常。

由于伤病的困扰，主教练斯波不得不对球队的阵容来回调整。在球队面临最大的变化之前，让我们看一下赛季前3个半月。

在最早的36场比赛中，热火取得了22胜14负。其中包括了和一些季后赛球队的胜利，包括了多伦多猛龙，俄克拉荷马雷霆，克利夫兰骑士和波特兰开拓者。

即使所有这些胜利都非常的重要，最让人印象深刻的就是12月3日与雷霆的比赛。在这场比赛中，德怀恩·韦德得到了最后的全部8分，其中包括了在两队95平是的高难度抛投，2次稳定的罚球。温斯洛无处不在的防守，他全程盯防杜兰特，威斯布鲁克，伊巴卡，以及有时候去防守维特斯。

有两件事在这个赛季过程中我们可以找出的，第一波什在伤病回归后并不会表现了附荒废了，他和韦德一同帮助热火在最后时刻领导球队前进。

其次，你可以说即使现在可能还有点早，但是温斯洛在防守端上的表现，他几乎以一己之力防守了雷霆的全部球员，包括了这名球员在全场防守对面最强的进攻球员。

聊到防守不得不提及白边在内线统治级的防守效率。在新年夜面对达拉斯小牛就是一个很好的例子，白边在上半场就得到了18分13板，最终得到了25分19板。除了他能补篮和勾手外，这个26岁的中锋还在逐渐寻找出新的进攻方式，他的中投也经常开始出现。

进入全明星周末后，他们连续输给了快船和马刺，球队的战绩变为29胜24负。德拉季奇也因为受伤连续缺席了8场比赛，泰勒一直与左肩膀抽搐战斗，最终他在2月份接受了手术，但是这都不是热火最大的损失。

连续第二年，波什在全明星周末后赛季因为伤病无法出场，因此热火主教练斯波知道他们需要做出改变。

这一系列的改变都因为德拉季奇将速度提升上来，这个后卫在场上不断的奔跑并在每时每刻都保持自己的步子前进，热火开始有所改进。特别是邓开始在球队找到了自己的新角色。

邓场均贡献15.2份，8.1个篮板，1.2个抢短。特别是在最后的28场比赛中，这个前杜克大学的球员在这段时间给予了球队帮助，包括了职业生涯记录的5场连续两双。

缺少了一些关键的球员后，约什理查德森得到了足够的时间去发光，他表现的很出色。这个2号新秀在对持球球员的防守非常积极，比赛中多次完成追身大帽。同时在进攻上他能为队友拉开空间并完成一些能摧毁篮筐的扣篮。理查德森最佳的表现是在面对公牛时得到了22份，第四节就得到了16分。

感谢这些快节奏的打发，得到了乔约翰逊，同时球员像理查德森挺身而出。他们帮助迈阿密热火在赛季结束前取得了19胜10负的战绩，并且在进入季后赛后发挥重要作用。

以48胜34负战绩结束本赛季赛程后，热火排在亚特兰大，波士顿，夏洛特之后。热火最终排名东部第三，并在第一轮面对夏洛特黄蜂。

迈阿密热火很明显碰上了一支被教练精心调教的队伍，但是韦德在季后赛表现异常出色。这名老将在第五场比赛得到了第四节的6分，并且在比赛还有1分4秒时完成对李的封盖，但是第六场才是真正特殊的地方。

当黄蜂在第四节即将赶超比分时，韦德完成了几个高难度的进球，这也帮助热火将比赛逼入第七场。这名34岁的球员在第七场比赛中7投4中得到了10分，罚球2投2中。在防守上，这名后卫完成了2个盖帽，其中包括了在比赛还有14.8秒对肯巴沃克的封盖。

这种关键表现并不是到此为止了，在东部半决赛第四场韦德面对多伦多猛龙时，第四节和加时赛得到了他全场30分中的11分，加时赛还剩16.8秒的抢短＋扣篮帮助球队锁定胜局。

在他的14场季后赛中，韦德场均21.4分，5.6个篮板，4.3个助攻。同时他还是关键时刻得分最多的球员。德拉季奇在淘汰战中一样发挥出色，特别是在第七场面对黄蜂和第六场面对猛龙。

即使热火最终倾尽全力，包括斯波使用了死亡5小阵容，在白边膝盖受伤时，温斯洛出现在中锋位置，可惜最终在抢七中输给了猛龙。

这就是迈阿密热火2015-16赛季的全部。磨练年轻球员同时也能够在面对困境时努力向前。

面对前方各种艰难险阻，热火可以选择停止反抗，随风倒下。但是他们选择的确是另外有一条。

学会适应.

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