嘉年华集团，热火慈善基金会，阿里森家族和美德琳基金会共同宣布将会向受到飓风艾尔玛影响的灾区捐赠一千万美金

嘉年华集团主席阿里森和他的妻子将其中250万美金直接转到联合国儿童基金会，Direct Relief和迈阿密戴德县政府来缓解紧急飓风灾情

嘉年华集团和迈阿密热火基金会将会一起集款500万美金；阿里森和美德琳家族基金会将剩余500万捐款。

嘉年华集团还会派遣11艘船来帮助运输紧急物资来帮助加勒比和佛罗里达的灾区。

迈阿密(9月14日, 2017) – Carnival Corporation & plc（嘉年华集团）(NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), 热火慈善基金会，阿里森家族和美德琳基金会共同宣布将会向受到飓风艾尔玛影响的灾区捐赠一千万美金

嘉年华集团主席阿里森和他的妻子将其中250万美金直接转到联合国儿童基金会，Direct Relief和迈阿密戴德县政府来缓解紧急飓风灾情

“当飓风艾尔玛给佛罗里达和加勒比地区造成巨大破坏，我们愿意为他们提供帮助，从人们的必需品到恢复重建工作对于我们来说都是意义重大的。”阿诺德-唐纳德，嘉年华总裁。“飓风艾尔玛对我们的家佛罗里达和加勒比地区造成了巨大的破坏，这些地方都是我们品牌建立的地方，我们也因此与很多顾客结成了朋友。我们向本次飓风造成的损失深表遗憾，我们的朋友在这次天灾中能够表现出足够的坚强，我们过去曾经在经历过飓风后迅速恢复，我们这一次一样是可以迅速恢复的。”

“同时我们也非常感谢米奇和美德琳-阿里森的慷慨，同样我们也对与我们一同合作帮助灾区恢复工作的迈阿密热火表示感谢。”

“飓风已经摧毁了很多对我们意义巨大的城市和家庭，”热火主席莱利说，“作为一个很长时间的佛罗里达居民，我看到了整个社会普遍的坚韧，看到我们的邻居如何团结一起克服难关。南佛罗里达社区多年以来一直支持我们的球队，我们这个时候就应该站出来帮助这些支持我们的人们。”

作为公司飓风艾尔玛救济筹款工作的一部分，嘉年华公司的嘉年华邮轮线正在开展人道主义工作，向受影响最深的佛罗里达州和加勒比岛屿国家提供关键用品。嘉年华已经部署11艘船舶，为该地区受影响的港口提供关键用品和最紧迫的必需品，包括食品，水，服装，尿布，医疗用品和发电机等。

大塔克，圣马丁，圣托马斯和巴哈马群岛这些知名嘉年华落船点都会受益。同时公司也开始向美国本土，包括佛罗里达州和周边地区提供帮助。

嘉年华顾客也可以点击Carnival Hurricane Relief直接向灾区捐款。公主游轮基金会也宣布他们将会捐赠与捐赠页面相同的金额，他们将会直接向联合国儿童基金会捐款。

嘉年华集团也鼓励员工向德克萨斯州，佛罗里达州和加勒比地区捐款帮助重建工作。

嘉年华集团和米克，美德琳基金会已经向飓风哈维影响的墨西哥湾地区捐款超过200万。

迈阿密热火慈善基金会

迈阿密热火慈善基金会建立于1997年，他们由热火球员，教练，球员妻子和员工组成。热火慈善基金已经向很多的社会团体捐款，帮助重病孩子，提供家暴庇护所。你可以从热火官网了解热火慈善基金会HEAT.com.

嘉年华集团

嘉年华集团是世界最大的娱乐旅行公司，其中包括了10大品牌和9大知名邮轮航线。

集团拥有103艘游轮，已经231，000个泊位，到访700个不同的港口，从2018-2022年将会有另外17艘游轮增加到这个家庭。嘉年华集团同时在纽约和伦敦上市也是世界上唯一能够同时位于纽约500强和伦敦100强的公司。

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