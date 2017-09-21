迈阿密热火的单场比赛球票正式开始发售

迈阿密－2017-18常规赛的主场球票将从9月22日上午10点开始正式发售。球票最低至每场15美金，你可以从HEAT.com，ticketmaster.com或者拨打1-800-4NBA-TIX购买球票。每一个订单限8张球票。美航球馆不会参加本次的销售，但是你可以从9月25日早上10点后从美航球馆购买球票。

迈阿密热火将再次使用弹性票价，票价将根据市场需求，球迷可以通过选择价格级或者具体比赛场次来购买球票。热火官网将会放出这个赛季的价格表，我们鼓励球迷提前购票，因为球票是完全根据市场需求而上下波动的，随着越来越靠近比赛，球票价可能发生改变。

NBATickets.com官方球票转手市场

NBATickets.com 2017-18赛季的球票转手市场也会再次开启，这是一个安全，方便的途径获得比赛球票的方式。再售市场的球票价格将会根据卖方个人愿望提交，经常会超过表面价值。

2017-18赛季季票和个性化套餐

迈阿密热火球迷在购买2017-18赛季球票时有许多不同的套餐。现在热火的季票和组合套餐已经正式开始发售，你可以点击 这里购买热火的球票或者拨打786-777－HOOP(4667)购买球票