Carnival Corporation, Miami HEAT Charitable Fund y Micky y Madeleine Arison Family Foundation Prometen hasta $10 Million en Ayuda por Huracán Irma

Una donación inmediata de $2.5 million del president de Carnival Corporation Micky Arison y Madeleine Family Foundation, será entregada a Direct Relief, UNICEF y United Way of Miami-Dade County para apoyar la ayuda más urgente por el huracán.

Carnival Foundation y el Miami HEAT Charitable Fund se unirán para recaudar $5 million en fondos de ayuda; Micky y Madeleine Arison Family Foundation igualarán esa cifra hasta un total de $5 millio.n

Carnival Cruise Line está enviando 11 barcos para entregar suministros de emergencia en puertos de Florida y en el Caribe.

MIAMI (14 de sept. 14 del 2017) – Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), Miami HEAT Charitable Fund y Micky Madeleine Arison Family Foundation han prometido hasta $10 millones en fondos y apoyo para la ayuda y esfuerzos de reconstrucción en Florida y el Caribe tras el paso del huracán Irma.

Micky y Madeleine Arison Family Foundation hará una donación inmediata de $2.5 millones a Direct Relief, UNICEF y United Way of Miami-Dade County para apoyar los esfuerzos más urgentes tras Irma.

Carnival Foundation –el brazo filantrópico de Carnival Corporation- y Miami HEAT Charitable Fund se han comprometido a recaudar una cifra combinada de $5 millones para la ayuda tras Irma. El presidente de Carnival Corporation Micky Arison y su esposa Madeleine igualarán ese compromiso financiero hasta $5 millones provenientes de la Micky y Madeleine Arison Family Foundation, incluyendo la donación inicial de la organización dirigida a las necesidades más inmediatas en Florida y el Caribe.

“Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos para paliar los efectos del huracán Irma en Florida y el Caribe, comenzando con asistencia a necesidades humanitarias inmediatas y esfuerzos de recuperación que tengan un impacto significativo”, declaró Arnold Donald, CEO de Carnival Corporation. “El impacto del huracán Irma se hizo sentir cerca de nuestra casa, tanto en el estado como a lo largo del Caribe, donde nosotros y nuestras marcas han hecho muchos amigos y socios durante muchos años. Nuestros rezos y pensamientos están con quienes fueron afectados. Es inspirador ver como tantas personas y organizaciones están ya enviando ayuda. Nosotros continuaremos buscando vías para proveer ayuda. Nuestros amigos y socios a lo largo de Florida y el Caribe han demostrado una increíble capacidad de recuperación, fuerza y un gran espíritu cuando han enfrentado circunstancias difíciles. Han vuelto con más fuerza en el pasado y vamos a estar con ellos mientras trabajan para regresar fuertes una vez más”.

Donald añadió: “También queremos extender nuestras más profundo agradecimiento a Micky y Madeleine Arison por su generosidad y además expresar nuestra gratitud a la organización del Miami HEAT por asociarse a nosotros para apoyar los esfuerzos de recuperación”.

“El huracán Irman ha devastado a muchas familias y ciudades que significan tanto para nosotros”, dijo Pat Riley, presidente del Miami HEAT. “Como residente durante mucho tiempo del sur de la Florida, he sido testigo de la capacidad de recuperación de nuestras comunidades; vecinos unirse para superar las adversidades. La comunidad del sur de la Florida ha apoyado a nuestra organización durante años, es lógico que estemos allí para ayudar a levantar a esta comunidad en tiempos de necesidad”.

Como parte de los esfuerzos para recaudar fondos por el huracán Irma, Carnival Cruise Line, de Carnival Corporation, se ha embarcado en un esfuerzo humanitario para enviar suministros críticos a las zonas más profundamente afectadas en Florida y las naciones del Caribe que fueron impactadas. La marca ha enviado 11 barcos para proveer a los puertos afectados en el área suministros cruciales como comida, agua, ropa, pañales, suministros médicos y generadores, entre otros.

Los envíos han sido programados como parte de los itineraries regulares. La ayuda humanitaria beneficiará destinos en el área que han sido impactados como Grand Turk, St. Maarten, Antigua-Barbuda y las islas de Las Bahamas. Carnival Corporation sigue en contacto con los líderes en todo el Caribe para poder ayudar a cada país de manera rápida en sus esfuerzos de recuperación. La compañía también inició un plan de varias facetas para proveer ayuda zonas de EEUU, incluyendo Florida y Los Cayos de la Florida, que comenzará tan pronto como esas áreas sean accesibles.

Las marcas de Carnival Corporation están contribuyendo fondos adicionales para los esfuerzos de recuperación. Carnival Cruise creo un programa de ayuda para permitirle a los viajeros donar directamente a los esfuerzos de recuperación por el huracán Irma mediante la página Carnival Hurricane Relief. Princess Foundation, de Princess Cruises, ha prometido igualar las donaciones en su página, que estarán disponible en breve mediante la página de internet de la marca. Además, P&O Cruises UK está preparando una campaña para apoyar estos esfuerzos mediante la UNICEF.

Carnival Corporation y su portafolio de marcas internacionales también están animando a los empleados a apoyar los esfuerzos en Texas, Florida y el Caribe, además de igualar algunas donaciones individuales. Los esfuerzos tras el paso del huracán Irma, tras el anuncio de que Carnival Cruise Line, Carnival Corporation y Micky and Madeleine Arison Family Foundation proveyerón un mínimo de $2 millones a lo largo de la región del Golfo, incluyendo algunas de las zonas más golpeadas de Texas. El apoyo tras el paso del huracán Harvey ha sido dirigido a Direct Relief, Houston Food Bank, Operation Homefront, Save the Children y United Way of Greater Houston.

Sobre el Miami HEAT Charitable Fund

El Miami HEAT Charitable Fund fue establecido en 1997 y está integrado por jugadores del Miami HEAT, entrenadores, esposas y personal. Al establecer su presencia en la comunidad del sur de la Florida, la “familia” del HEAT ha sido capaz de generar dólares necesarios mediante programas únicos de recaudación para el mejoramiento de familias en peligro. Los principales beneficiarios son Guardian Angels del Jackson Memorial Foundation, que respalda el Holtz Center para niños con graves enfermedades; SafeSpace, un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos; y Home Strong, que provee ayuda y apoyo y honra a los miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU. Más información sobre Miami HEAT Charitable Fund está disponible en HEAT.com

Carnival Corporation & plc

Carnival Corporation & plc es la compañía de cruceros más grande del mundo y de las más prósperas y financieramente fuertes en las industrias de los cruceros y las vacaciones, con un portafolio de 10 marcas dinámicas que incluye nueve de las líneas de crucero líderes del mundo. Con operaciones en América del Norte, Europa, Australia y Asia, su portafolio incluye a Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) y P&O Cruises (UK), como también Fanthom, la marca de la experiencia de inmersión y enriquecimiento.

Juntas, estás marcas operan 103 barcos con 231.000 camas que visitan 700 puertos alredeor del mundo. Entre el 2018 y el 2022, 17 nuevos barcos serán entregados a la corporación. Carnival Corporation & plc también opera Holland America Princess Alaska Tours, la companía de tours líder en Alaska y el Yukon canadiense. Siendo parte de las Bolas de Valores de New York y Londres, Carnival Corporation & plc es la única compañía en el mundo en estar incluidas en los índices S&P 500 y FTSE 100.

En 2017, Fast Company reconoció a Carnival Corporation como una de las 10 Más Compañías Más Innovaivas en las categorías de diseño y viajes. Fast Company específicamente reconoció a Carnival Corporation por su trabajo en desarrollar Ocean Medallion™, el primer implemento que se puede llevar encima y le permite por primera vez en el mundo a los visitantes experimentar una plataforma capaz de transformar los viajes de vacaciones en un servicio altamente personalizado.

Para más información, pueden visitar: www.carnival.com, www.fathom.org, www.hollandamerica.com, www.princess.com, www.seabourn.com, www.aida.de, www.costacruise.com, www.cunard.com, www.pocruises.com.au, y www.pocruises.com.