迈阿密热火与密尔沃基雄鹿的比赛前瞻

迈阿密热火在周三晚上客场挑战密尔沃基雄鹿。迈阿密热火在1月14日与雄鹿的比赛中以97-79战胜对手。本场比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你也可以收听790电台的比赛直播。

1: 迈阿密热火是如何输掉与公牛的比赛的？

下午的比赛总是一种不一样的体验，背靠背的下午比赛又是另外一种体验，虽然说疲劳可能是热火输球的一个原因，但是并不会是主要原因。迈阿密在这场比赛大部分时间都会进攻节奏有些缓慢，而公牛在大部分时间得到了投篮质量都不错。公牛的3分球因此39投16中，雄鹿在上一场比赛则是28投4中。热火可以在防守上表现的更加好，但是有些时候进球就是这样波动的。

但是即使是这样，热火在最后时刻还是将比分缩小到了5分，因为他们哪怕在大比分落后下依然不会轻易放弃。德拉季奇不断的给公牛的防守施加压力，并且帮助热火在比赛中不断缩小分差，热火再次使用了射手阵容然后让德拉季奇在场上调动。他们虽然输掉了球，但是他们不会屈服。

虽然说输球是有些失望，但是我们很高兴能看到奥利尼克和德拉季奇在最后时刻15投10中得到了25分，艾灵顿也在最后时刻投入关键进球，同时他们得到了赛季最高的35次助攻。

2: 热火能否从周日的赢球中找到在本场取胜的关键？

迈阿密热火可能碰到的不会是跟周日一样的队伍了，热火在周日和周一的连续作战中从表现出色到表现不太好，而雄鹿在周一的背靠背比赛中104-95战胜了奇才。

迈阿密热火赢下了第一场比赛与詹姆斯约翰逊在比赛中出色的防守了字母哥有很大关系－他在这场比赛中得到了赛季新低－20效率值。热火大部分时间堆积在油漆区也使得雄鹿在内线仅仅得到了34分，同时他们外线28投4中。他们在面对奇才时3分球16投8中，并且迫使对手出现23次失误。热火需要在这场比赛中继续减少他们的失误，同时尽力保护好他们的油漆区，但是你不能期望雄鹿会再次出现31.6%的投篮命中率。这个MVP级别的球员会找到方法去解决这些问题，同时作为一支进攻球队他们也会改正自身的错误。

3: 如果迈阿密热火在周三或者之后的比赛中缺少了泰勒，他们本场比赛会如何作出调整？

我们现在还不能确认热火将会失去泰勒多久。但是很大可能我们不会在周三晚上看到他。斯波很可能会使用德里克·琼斯来出现在首发位置上，德里克·琼斯在面对猛龙和步行者德比赛中都表现的不错（温斯洛在那时还并没有回归）－艾灵顿不太可能出现在首发中。麦克格鲁德很可能会在下个月回归，这也会帮助热火重新调整他们的首发球员名单。

比赛记录：

热火在过去8场比赛赢下了7场，现在25胜18负。

雄鹿在过去3场比赛中输掉了2场，现在战绩是23胜20负。

德拉季奇现在场均17.3分，4.9个助攻。

字母哥场均28.3分，10.1个篮板，4.5个助攻。

效率 (排名):