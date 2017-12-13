迈阿密热火宣布HEATCHECK作为NBA2K联赛的队名

迈阿密热火，12月13日 - 今天，迈阿密热火宣布他们将以HEATCHECK作为参加NBA2K联赛的队名。HEATCHECK会参加预计2018年5月开始的17队电竞联赛。

NBA 2K联赛，由NBA和2K母公司Take-two interactive联合创立，将汇聚全世界最顶尖的NBA2K玩家。他们将会创建独立的5个角色来参加这个5对5的联赛。2K联赛大约5个月，其中包括了常规赛，季后赛和总决赛。

HEAT Check Gaming (这名名字来源于篮球术语中用高难度的投篮来测试一个球员的手感究竟有多火热）是迈阿密热火最新加入的电子竞技的队伍。在2017年1月，这个球队就宣布了他们和Misfit建立了战略合作伙伴关系，迈阿密热火将会帮助Misfits从市场，品牌推广，零售，电子商务和赞助上进行运营。Misfits的创始人之一：本·斯本特将会指导HEAT Check Gaming.

“在过去几年，我们很高兴完成了一些电子竞技的布局，我们也有机会在最前线体会到游戏爱好者的激情和那种爱，”热火副总裁和热火市场部首席执行官迈克说。“当了解到有那么多死忠的篮球球迷会同样热爱着2K，我们很高兴能够将这两者融合在一起，我们会希望能够雇佣一个电子竞技商务部经理去领导HEAT Check Gaming,并且监管整个电子竞技的运营事务。”

首先NBA 2K联盟将会在1月1日－1月31日开始资格赛。海选是面向全世界游戏爱好者，只要你拥有PS4和XBOX ONE版本的2K18,玩家就可以立刻随机组成队伍，你必须要在NBA2K18中取得50场胜利，并且在1月31日前完成在网上的申请。那么你就有资格进入第二轮，这些最强的玩家可以进入玩家选秀，这将会在2018年3月进行。17支宣布参加NBA2K的队伍将会在届时选出他们心仪的选手。

“我们很激动可以将我们的电子竞技的经验带到HEAT Check Gaming并帮助这支战队准备好首个赛季。”Misfits管理者本·斯本特说。“HEAT Check Gaming将会给大家全世界最精英的2k选手，并且将和另外16支战队进行较量。”

HEAT Check Gaming (@HeatCheckGaming) 现在已经在脸书，推特和Instagram上上线。