迈阿密热火签下德里克·沃顿二世

2017年11月28日，斯波教练在与克利夫兰骑士的赛后接受采访中称今晚的骑士是一支比我们更优秀的队伍，比我们达到了更高的层次。当队伍中有一个像勒布朗这样能打能传的球员，就让找到空位变的很难。今晚要表扬Bam，虽然不知道什么时候能出场，但是他一直在积极做好准备，在这样一场比赛中出场并不简单，但是赛后每个人都提到他就是对他最大的肯定，他已经给人们留下了印象。

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