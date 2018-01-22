迈阿密热火客场挑战休斯敦火箭

迈阿密热火将在周一晚上客场挑战休斯敦火箭。热火在2月15日与火箭的比赛中以117:109战胜对手。本场比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播，你也可以收听790电台收听比赛的直播。

1: 热火是如何面对夏洛特黄蜂时拿下这场难以置信的胜利的？

头脑，决心和一点点运气。在客场背靠背比赛的第二场，热火在第四节开始时就落后了对手10分。夏洛特黄蜂的进攻非常出色，比赛似乎已经宣告结果了，但是奥利尼克接下来连续投进3个3分球，艾灵顿在这段时间3分球3投3中，热火最终将分差缩小到了5分。

一旦你出现在了射程内，你需要做的就很少了，不论是在球的落点还是防守队员的位置，都需要老天的一些帮助。詹姆斯约翰逊在接到队友边线传球后完成了一个快速的扣篮，他们仍然有足够的时间去打个防守，因此他们没有急着去犯规，这时候你需要的就是理查德森的果决了，他在这个时候从巴图姆手上拿下了这个关键的进攻篮板，然后詹姆斯约翰逊出现在了空位上并且命中了这个空位的3分。沃克在接下来的比赛中投失掉后，奥利尼克在0.2秒时被犯规。运气在比赛发展中占有一定的成分，但是最重要的还是在比赛中保持强硬和聪明，这也能让你在比赛中处于不败之地。这个最后的一分钟相信不会被大家轻易忘记。

2: 火箭在休赛季期间增加了克里斯保罗，这对他们现在有什么变化？

在增加了保罗后，他们同时还拥有了很多稳定的角色球员，现在火箭队是全联盟胜率排名第三，进攻第二，防守第12（仅仅落后热火一名）的球队。当保罗在场上时，火箭的胜率是22胜5负。

但是你知道火箭独一无二的原因是他们有着哈登这个主控球手时，保罗这个控球后卫的存在不仅仅没有影响，似乎还有加成的效果。PJ塔克和穆巴莫特都是火箭的防守干将。

有一个球员我们不得不提，23岁的卡佩罗可能是本次变阵中最大的受益者。他本赛季得到了多项职业生涯新高，同时他也是一名出色的挡拆球员，每次进攻中能够创造1.34次挡拆。

毫无疑问他们是联盟最强的球队之一。

3: 迈阿密热火将如何变阵来面对火箭的精锐进攻呢？

全联盟没有任何一支球队比火箭更加依赖于3分球了，他们场均有43.3次3分球出手。只有篮网比热火让对手3分球数上更少，热火场均让对手3分球出手次数25.5次。换句话说，热火的防守重心就是减少对手的3分球出手机会。本次比赛最大的困难就是热火有很多的球员可以在场上组织进攻和控球单打，因此当他们有超过4名外线射手在场上时，热火需要非常小心。

同时相信热火不会做太大的改变，德拉季奇和泰勒都不确定是否会在比赛中出场，所以本次比赛防守哈登或者保罗的工作很大程度得依靠理查德森，同时本场比赛温斯洛也有机会盯防詹姆斯哈登。

因此本次比赛的一大看点就是热火如何来限制火箭的外线输出，又是一场最强矛与盾的对决。

比赛记录：

迈阿密热火在过去11场比赛中赢下了9场，现在战绩是27胜19负。

休斯敦火箭现在战绩是32胜12负，他们在过去6场比赛中赢下了5场。

艾灵顿在本赛季8场比赛投进6记3分球。

哈登场均31.5分。

德拉季奇（左膝盖挫伤）和泰勒（左脚踝扭伤）被列为不确定名单。

效率 (排名):