迈阿密热火99-105惜败俄克拉荷马雷霆

迈阿密热火在周五晚上99-105不敌俄克拉荷马雷霆。詹姆斯约翰逊得到了热火最高的23分。

1.詹姆斯约翰逊的第四节

即使詹姆斯约翰逊在比赛开头迅速进入状态，他在本场比赛中可以说倾尽全力去帮助热火拿下这场比赛

迈阿密热火本场使用了大量的小个子阵容，詹姆斯约翰逊主打5号位，他在比赛中充分的利用了挡拆对对手篮筐造成威胁。本场比赛他第四节得到了14分！

本场比赛他得到了全队最高的23分，同时还有4个篮板和2个助攻。

2. 德拉季奇在第三节改变局势

在比赛上半场两支球队进攻都不畅顺的时候，德拉季奇在第三节像怪兽一样扛起了热火进攻的大旗，帮助热火以微弱劣势进入第四节。

德拉季奇本场比赛第三节得到了13分，他不但外线投射精准同样在油漆区内也能在面对亚当斯打进旋转投篮。

非常精彩.

德拉季奇得到了20分，5个助攻和4个篮板。

3. 艾灵顿保持外线火力

艾灵顿今晚保持自身的稳定，得到了热火最高的4个3分球。

同时他在比赛中也无私的传球给詹姆斯约翰逊

艾灵顿8投4钟得到了14分，4个篮板和2个助攻。

其他要点：

-温斯洛除了本场比赛在防守上保持自身水平，他在比赛中防守了维斯布鲁克斯，保罗乔治和安东尼，他本场比赛最精彩的表现来自于对保罗乔治的防守。

在比赛第三节还有2分钟，温斯洛出色的从对方挡拆中恢复封盖了保罗乔治并帮助艾灵顿在快攻中投入3分球。

温斯洛本场10投5中得到了14分，6个篮板，1个抢断和1个盖帽。

比赛记录：

-在本晚投进了13个3分球，他们也创下了球队记录的单赛季818个3分球。

下一场比赛:

-迈阿密热火将前往印第安纳他们将在周日下午5点客场挑战步行者。他们下一场主场比赛将于周二晚上面对骑士，比赛将于晚上8点开始。你可以从这里购买球票.