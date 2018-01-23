迈阿密热火90:99惜败休斯敦火箭

迈阿密热火在周一晚上90:99不敌休斯敦火箭。哈桑怀特塞德得到了热火最高的22分。

1. 白边有一个很不错的开始

你可能不会找到比周一晚上这场比赛更好的第一节了。这个大个子在第一节投进了前6个投篮，在比赛开头就绝对的统治了卡佩罗防守的火箭内线。他8投7中得到了14分，3个篮板，2个抢断，2个助攻。

第二节里，白边在比赛中完成了一个强势的扣篮，这也要感谢温斯洛在本场比赛中的精彩传球。

虽然这个大个子在下半场的表现相比开头并没有那么惊人，但是他的贡献依然相当巨大。

他本场比赛16投11中得到了22分，白边还得到了13个篮板3个抢断。

2. 小琼斯防守端的表现

德里克琼斯在第一节完成了一个野兽般的扣篮，他同样在防守端表现出色。从比赛一开始，这个20岁的球员就凶狠的防守了MVP竞选人之一的詹姆斯哈登。

同时在第三节里，德里克琼斯越过内内的挡拆后完成了对哈登的精彩封盖。

整场比赛，德里克琼斯在比赛中两次造成詹姆斯哈登在最后两分钟连续两次进攻中投失关键球。

而在进攻端，这名拉斯维加斯大学的极强的身体素质和弹跳帮助他拿下了3个进攻篮板。

德里克琼斯6投3中得到了6分，5个篮板，3个盖帽。

3. 理查德森倾尽全力

虽然理查德森在本场比赛投篮命中率并没有达到以往的水平，但是在第四节他3投2中得到了5分。

理查德森的表现完全是体现在防守上，他拼尽最后一丝气力防守克里斯保罗最终得到了12分，3个篮板，1个抢断，1个盖帽和1个助攻。

比赛记录:

-德拉季奇（膝盖），泰勒（脚踝），维特斯（脚踝），奥卡罗（左脚手术），麦克格鲁德（左腿骨手术）缺席比赛。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周四晚上回归主场。他们将在周四的比赛中面对萨克拉门托国王。比赛将于晚上7点30分开始。你可以从这里购买球票.