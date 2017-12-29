迈阿密热火87:111不敌布鲁克林篮网

迈阿密热火在周五晚上87:111不敌布鲁克林篮网。约什·理查德森得到了热火最高的19分。

1. 白边在攻防两端都保持出色

虽然迈阿密热火在比赛上半场表现并不佳，但是白边在攻防两端依旧保持他的积极性。这个大个子得到了热火开场后的4个进球，接着他帮助德拉季奇挡拆完成多次挡拆并成功在防守端封盖对手。

白边本场比赛最精彩的表现来自于第三节的这个进球，当他在内线被泰勒拖拽时依然完成了这个精彩的内线投篮。

强硬.

白边本场比赛11投6中得到了17分，8个篮板（3个进攻篮板）和2个抢断，1个盖帽。

2. 约什·理查德森是热火进攻尖兵

尽管本场比赛输掉了比赛，但是理查德森在比赛中多次完成高难度中距离跳投，同时他在比赛中防守了多名球员。

让我们看看他在第三节开头的这个精彩的高难度突破得分。

本场比赛他12投7中得到了19分，2个篮板和2个助攻。

3. 阿德巴约的坚持

虽然热火在本场比赛中长时间处于两位数字的落后，阿德巴约持续保持自己的积极性，一直拼到最后一刻。

让我们看看他第四节的这个表现。

本场比赛他得到了7分，5个篮板和1个抢断。

其他要点：

-德拉季奇本场比赛的快速启动并在比赛中戏弄杰利·阿伦：

德拉季奇最终得到了11分，5个助攻和4个篮板.

下一场比赛：

-迈阿密热火将会前往奥兰多，他们将在周六晚上7点晚上客场挑战奥兰多魔术。迈阿密热火的下一个主场比赛将会在周三晚上举行，他们将在晚上7点30分面对底特律活塞。你可以从这里购买球票.