迈阿密热火125:103战胜菲尼克斯太阳

迈阿密热火在周一晚上以125-103战胜菲尼克斯太阳。白边得到了热火最高的24分。

1. 白边统治了第三节

即使白边在比赛一开头就表现的非常出色，在第一节就完成了这样一个精彩的一条龙得分。

…当然没有什么可以和他第三节的表现相媲美的了。

这个大个子在这段时间7投6中得到了15分，他在比赛中彻底的统治了对面的油漆区。

让我们看看这个面对对面中锋防守下的空接暴扣。

本场比赛他们除了13投10中得到了比赛最高的24分，白边还得到了14个篮板，3个盖帽和16的效率值。

2. 德拉季奇利用了自身的优势

德拉季奇今晚在面对菲尼克斯的比赛中可以说是随心所欲，德拉季奇在本场比赛中轻松的找到了自己最舒服的位置并且帮助热火在第三节取得了大比分的领先。

很自然的，他本场比赛最精彩的表现来自于这段时间。

总的来说，德拉季奇本场比赛10投7中得到了17分，5个助攻和13的正负值。

3. 奥利尼克在第四节给对手关上大门

即使迈阿密热火在第四节已经取得了两位数领先，奥利尼克彻底让对手失去了反超的机会。奥利尼克在这段时间4投3中得到了8分，2个助攻和15的正负值，其中包括了这个标准的奥利尼克招牌假动作。

奥利尼克本场比赛7投5中得到了15分，8个助攻，4个篮板和17的正负值。

4. 巴比特的3分雨

一个优秀的射手往往都能够保持手感

在周一晚上的比赛中，巴比特就完全感觉到自身的手感。

再投失了前3个3分球后，巴比特连续投进了4个3分球。

这个超远距离的3分球让我们想到，上赛季的那个巴比特又回来了。

巴比特得到了12分，7的正负值。

其他要点：

-温斯洛在比赛的防守端发挥出色，他在比赛中包揽了防守德文·布克，华任和克里斯的重任。

同时温斯洛在球队的进攻中也扮演了非常关键的角色。

这一直持续到了比赛结束前那一刻。

当然温斯洛得到了12分12个篮板5个助攻4个抢断和13的正负值。

下一场比赛：

-迈阿密热火将在周二晚上客场挑战华盛顿奇才。他们将会在周四晚上回到迈阿密，并且在周四晚上主场迎战76人。这场比赛将于晚上7点30分开始。你可以从这里购买球票.