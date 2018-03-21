迈阿密热火119-98战胜纽约尼克斯

迈阿密热火在周三晚上119-98战胜纽约尼克斯，泰勒约翰逊和奥利尼克得到了热火最高的22分。

1. 泰勒约翰逊点燃热火

从比赛一开始，泰勒约翰逊就用他的火热手感改变比赛的走向。

他的手感究竟有多么出色呢？

来通过这个视频了解下吧：

不论是中距离跳投还是外线接球后的3分球，泰勒约翰逊都能够将球成功打进。

泰勒约翰逊本场比赛13投9中得到了22分，同时他还贡献了2个篮板和2个助攻。

2. 奥利尼克再次发挥出色

在上一场比赛面对掘金的比赛中发挥出色后，奥利尼克在面对尼克斯时继续发挥出色。

这个7尺大个子在比赛中持续展现出他的全面水平，不论是传球还是内外线的投篮，他都表现非常出色。

当然还少不了他的招牌假动作。

非常高的篮球智商.

这些表现都非常出色，让我们看看他穿过凯利·奥昆两腿之间的传球，这个传球也帮助理查德森完成了之后的大力扣篮。

奥利尼克在这场比赛中完全掌控了节奏。

他本场比赛得到了职业生涯最高的10个助攻和0个失误，5个篮板，32的正负值以及11投8中得到了22分。

3. 瑞士军队温斯洛

这个外号很合适，不是吗？

即使温斯洛在本场比赛中出色的防守了比斯利，并且让他们在比赛第二段4投1中，这名前杜克球员在本场比赛中充分的展示了他的进攻武器库。

除了投进外线3分球和一些中距离跳投外，温斯洛还能这样进攻篮筐：

非常强硬。

这21岁球员得到了15分2个助攻和18的正负值。

其他要点:

-为了球队最终胜利，你必须要保持专注以及反应快速。

这个回合中你就看到詹姆斯约翰逊是如何想的：

当然还有泰勒和麦克格鲁德在之前的表现：

詹姆斯约翰逊得到了3分6个助攻5个篮板，麦克格鲁德得到了7分3个篮板。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会开始连续两个客场，他们将在周五客场挑战雷霆，周日挑战印第安纳步行者。热火的下一个主场比赛将在周二晚上8点主场面对克利夫兰骑士。你可以从这里购买球票.