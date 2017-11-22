迈阿密热火104-98战胜凯尔特人

迈阿密热火在周三104-98战胜波士顿凯尔特人，并终结了凯尔特人的16连胜。德拉季奇得到了热火最高的27分。

1. 救世主－维特斯

即使迪昂维特斯在第三节开始找到手感并得到了10分，但是你知道维特斯还没有发挥出他的全部实力。

当两支队打得势均力敌，波士顿凯尔特人成功将比分缩小到5分以内。维特斯在最后3分钟内得到了8分，并帮助热火取得领先。这名25岁的球员在最后投进了几个高难度的3分。

…当然还有这个气贯长虹的暴扣。

维特斯本晚24投11中得到了26分，2个篮板和全队最高的6个助攻。

2. 上半场的德拉季奇

在周三晚上这场异常重要的比赛，你还能期望德拉季奇做到什么别的呢？

这个斯洛文尼亚球员在上半场就9投6中得到了20分。可能他最让人印象深刻的时刻，就是在第二节面对防守队员斯马特的这个进球。

白边的强有力挡拆也帮助德拉季奇找到足够的空间去出手。

随着比赛的推进，这个斯洛文尼亚人持续在攻防两端发挥出色，不断的进攻油漆区。他最终17投8中得到了27分。德拉季奇还贡献了5个篮板，4个助攻。

3. 奥利尼克将他的状态保持到最后

记得奥利尼克在上一场面对旧队友是如何发挥的？这个7尺的大个子这一次又重演这一幕。

奥利尼克在第四节得到了他全部的6分，其中包括了这个假动作暴扣。

他除了得到了6分以外还有6个篮板，2个助攻，1个抢断，1个盖帽和全队最高的17正负值。

其他要点:

-泰勒约翰逊将他的各种进攻技能都装备上身，除了防守以外他还很好的防守了欧文。本场比赛他9投5中得到了16分，7个篮板。

-当温斯洛在油漆区制造了大量的伤害以外，他还很好的防守了霍福德。因为温斯洛的出色防守，霍福德10投3中。

温斯洛本晚6投4中得到了8分，8个篮板。

下一场比赛:

-迈阿密热火将开始连续4场客场之旅，热火将在周五晚上客场挑战明尼苏达木狼。热火下一个主场将在12月1日，他们将在晚上8点面对黄蜂。你可以从这里购买球票.