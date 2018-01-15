戈兰·德拉季奇当选本周东部最佳球员

迈阿密，1月15日 – NBA今天宣布迈阿密热火后卫戈兰·德拉季奇当选本周东部最佳球员（1/8/18-1/14/18）。这是德拉季奇职业生涯第四次当选周最佳球员。这也是他本赛季第二场当选周最佳球员，他的上一次当选是11月27日。他是本赛季第四名球员可以多次当选周最佳的球员，同时也是自2013-14赛季后热火首名球员可以在单赛季获得多次周最佳的球员。他的当选也标志着热火球队历史上第57次有球员获此殊荣。

德拉季奇率领热火在上周取得了3胜0负的战绩，这样帮助热火取得了7连胜，同时他们在1月份取得了NBA最佳的14连胜，他场均得到23分，6个篮板，5个助攻，1个抢断，投篮命中率50%，3分球命中率46.2%。他在3场比赛中都得到了热火最高分，两次助攻和抢断列热火第一，他在这些比赛中至少获得了20分，这也是他赛季最高的连续20分比赛。另外，他本赛季19次得到了热火最高的助攻数，15次最高得分，这都是球队本赛季最高次数。

德拉季奇在1月9日面对猛龙时得到了24分12篮板并帮助热火90-89战胜猛龙，这也是本赛季猛龙第二次在主场输球，他在比赛中得到了12个篮板也是追平了他职业生涯最高记录。面对印第安纳时他得到了球队最高的20分，9个助攻帮助热火114-106战胜对手，热火也结束了在步行者客场的10连败。德拉季奇在本周1月14日最后一场面对雄鹿的比赛中得到了25分，其中包括了第四节的11分，最终热火主场97:79大胜密尔沃基雄鹿。