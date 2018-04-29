2017-18赛季回顾：重生

在17年经历了遗憾错过了季后赛后，迈阿密热火在2017-18赛季寻找着他们自己的救赎。

约什理查德森属于自己的方式来帮助热火完成上赛季未达成的目标（他的防守达到了联盟前10的水平）。提到为球队做出巨大的贡献时，你自然会联想到另外一个热火关键球员：戈兰·德拉季奇。

尽管热火的进攻非常平衡（9名球员场均得分上双），但是有一点是毋庸置疑的—德拉季奇是热火的本赛季的进攻核心。事实上他在本赛季两次被评选为东部周最佳球员，首次被评选为全明星球员。感谢他的发挥，热火在无论面对什么对手时都能够游刃有余，早在赛季开头11月22日热火与波士顿凯尔特人的比赛中他就向我们展示了他的能力。

凯尔特人在11月结束前取得了16连胜，但是感谢德拉季奇的迅速启动以及维特斯在第四节的疯狂表现，迈阿密热火最终以6分取胜并终结了对手的16连胜。

很遗憾的是维特斯因为左脚踝扭伤，在本赛季没有给我们带来太多的精彩时刻，他也最终在一个月后选择以手术的方式来完全治愈自己的伤病。

随着维特斯的伤病，热火每一个球员都努力站出来，热火新援奥利尼克就是其中一个关键球员。在他出场时，热火进攻达到了最高的百回合109.4的进攻效率。

“我们在休赛季邀请他来的时候就觉得他将非常合适我们球队的战术，同时他也能够在我们队得到更多的机会以及完成新的蜕变。来到这里后，他也确实全心的投入到比赛中。”主教练斯波在赛季总结中谈到奥利尼克。

“他成为了一个像艾灵顿一样的球员，每一个比赛对手都必然会在侦查报告中提到，他们成为如果想要拿下热火必须要想办法解决的球员。”

这也让我们回想起另外一场让我们印象深刻的比赛，在12月20日热火面对凯尔特人中，奥利尼克面对自己以前球队拿下了职业生涯最高的32分，15投12中，同时他还投进了职业生涯最高的6记3分球。

同时他在第四节的扣篮也是非常精彩的。

在我们讨论到扣篮的时候，我们自然会联想到阿德巴约。除了在比赛中一次次的肆虐篮筐外，这个新秀还向我们展示了他出色的外线防守能力，其中包括了这个在11月末的面对勒布朗·詹姆斯的防守。

他真是让人吃惊啊，但是阿德巴约本赛季最全能的表现来自于奥利尼克一己之力战胜凯尔特人后的下一个对手。热火在12月22日面对达拉斯小牛，阿德巴约9投6中得到了14分，8个篮板，5个助攻和职业生涯最高的28的效率值。

随着热火很多的球员找到状态，迈阿密热火从12月30日到1月14日之间拿下了7场连胜，你不会惊讶于德拉季奇在这个连胜中场均得分排名全队第一，而白边也是有一些精彩的表现，但是理查德森和艾灵顿的发挥是热火赢下这些比赛的另外一个关键。

在这个连胜开始前，理查德森就已经让他的对手提高警惕，他在热火面对勇士的比赛中出色的防守了汤普森，库里和利文顿甚至杜兰特，在他的防守下对手的3分球13投仅3中。

理查德森在1月7日面对爵士的比赛中最后时刻先是造成米切尔失误，接着在离比赛还有5.1秒时打进准绝杀，挽救了热火的连胜纪录。

热火本赛季有着非常多的比分接近的比赛，53场比赛在最后5分钟内两队比分相差仅5分。你可还记得艾灵顿，在热火面对强大的猛龙时完成了精彩的空接绝杀。

理查德森在整个一月份的表现都让人印象深刻。

詹姆斯约翰逊在面对黄蜂时5秒内连得5分就来自于他的一个关键抢断。

....然后在一周后再次面对黄蜂时打进了关键的2+1帮助热火拿下另外一场胜利。

…理查德森倾其所有来帮助热火拿下这些比赛。

这名前田纳西球员在接下来的2月继续寻找着帮助热火赢球的方式。

接下来大家都被二月即将发生的一件大事彻底惊呆了—一个名叫德怀恩·韦德的飓风横扫了整个南佛罗里达。

迈阿密热火在交易截止日前完成了重磅交易：韦德回家！这名未来名人堂球员顺利回到了这个他表现最出色的地方，这个他职业生涯开始的地方。

是的，他在第一场回家后的比赛中就完成了一个关键时刻对布索尔的封盖。

还有什么更让众多球迷兴奋的呢？他在几周后更是拼借一己之力拿下对手

韦德的回归也顺利让众多热火球员收益，其中就包括了温斯洛，他是热火第二阵容中的组织前锋，这名前杜克球员在韦德回归前就已经有着稳定的3分球命中率，他在本赛季3分球命中率达到了38%。

除了在外线找到手感，他在防守端的贡献更为关键，他同时也完成了热火本赛季最劲爆之一的扣篮。

太太太残暴。

在面对太阳后，白边在3月8日面对76人的比赛中也打出自己的水平。

从比赛一开始，白边就出色的防守了恩比德。

他是怎么样做到的呢？

他在面对恩比德时候得到了他全场26分中的17分，其中包括了这个第三节的正面扣篮。

白边引以为豪的防守也自然在这场比赛中成功表现出来，他在之后完成了对这名来自喀麦隆球员上篮的封盖。

这名7尺大个子的这个盖帽完成的非常干净。

在白边的出色表现后，德拉季奇在热火接下来西部之行中面对湖人打进准绝杀。

然而热火从西部一直烧回了迈阿密，他们在3月19日回到了主场面对掘金。这场比赛对于两支球队的季后赛冲刺都非常关键。

詹姆斯约翰逊在本场比赛加时中有如神助，在两个加时赛中他得到了惊人的18分，其中就有这个帮助热火以144-136取得8分领先的双臂重扣。

约翰逊本场比赛中17投13中得到了职业生涯最高的31分，11个篮板和6个助攻。

即使迈阿密热火在接下来的比赛中表现不错，并且在接下来比赛中大胜克利夫兰骑士，他们一直没能锁定季后赛席位。

直到4月3日热火面对老鹰时，理查德森用自己的表现帮助热火拿下这场关键的比赛。

当季后赛都基本确定下来的时候，只有一个球员还有另外一项任务需要去完成。

常规赛最后一场，热火4月11日的比赛中，艾灵顿需要7个3分球来打破戴蒙·琼斯的单赛季3分球记录。

艾灵顿投进了8个.

艾灵顿在第四节和加时中得到了他这场职业生涯最高32分中的20分，同时他还有着球队最高的18的正负值。

黄金臂.

当常规赛全部结束时，迈阿密热火最终以44胜38负排名东部第六，他们在季后赛首轮面对76人。

在经历了第一场比赛中的输球后，韦德帮助热火在季后赛中连续19个赛季赢下一场客场（这在全联盟排名第一）。全场比赛他16投11中得到了28分，包括了这个杀死对手的进球。

即使迈阿密热火在这个系列赛中没有赢下别的比赛，德拉季奇继续领跑球队场均得分，理查德森在第四场比赛中创下了球队记录的季后赛7个抢断，温斯洛也用自己的努力将季后赛的防守强度扩展到最大化。

让我们看看他在第二场比赛中面对西蒙斯的防守。

…然后他在第三场比赛中完成了对恩比德的封盖。

2017-18赛季对热火来说最大的收获就是温斯洛和理查德森的成长。

当然伤病也是热火本赛季很大的一个问题，虽然伤病在本赛季对他们两名球员也有着一定的影响，但是在这种压力下，他们都将在热火的未来中扮演非常关键的角色。

“我非常喜欢整个赛季的经过，因为这两名球员在上赛季都因伤缺席了很长一段时间，热火也因此错过了一些可以达到了机会。”主教练斯波说。“在休赛季期间他们都非常的刻苦训练...在空旷的训练馆中一个人满头大汗，在教练和球员的努力下他们都朝着自己的目标前进。”

所有的这些努力帮助理查德森和温斯洛从让人失望的16-17赛季中强势反弹。