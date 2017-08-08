2016-17：文化超越一切

当你听到文化两个字时，你的脑海里会浮出什么样的画面？

根据 韦伯斯特字典, 文化的定义是 “一个定义团体或者组织的一种价值观，目标和态度。”

听起来很熟悉吧，是吗?

在NBA里，球队文化是每个球队都希望可以建立起的，同时每一支冠军球队都会他们特有的属性。从帕特莱利1995年来到迈阿密后，他已经建立起了一种独一无二的文化：这种文化鼓励去奖励有努力的人，同时会击倒所有的借口。

这也是为什么，在经过了11胜30负的糟糕开头后，热火队从来不会放下手里的活。尽管前方有无数艰难险阻，从温斯洛赛季报销的肩部手术到维特斯腹股沟撕裂在11月到1月之间缺席了20场比赛，这支球队用一种没有人预料到的方式向大家作出了回应。

从维特斯重新回到阵容里，主教练斯波再次率领这支球队起航，迈阿密热火取得了NBA历史上最让人印象深刻的一次连胜纪录。从1月17日到2月10日，迈阿密热火取得了13连胜，这是球队历史上第三的连胜记录！除了13连胜本身让人记忆深刻，同时我们必须要记住休斯敦火箭和金州勇士也是这次连胜中的被击败的对手。

即使防守是球队的重心，真正让热火在下半赛季重新焕发光彩的原因是他们外线火热的3分球。这支球队创下了球队历史的16场比赛得分超过100分。这与热火的后场维特斯和德拉季奇的组合密不可分。德拉季奇和维特斯得到了球队最高的场均助攻数（德拉季奇5.8个，维特斯4.3个），以及3分球效效率（德拉季奇40.5%，维特斯39.5%）。此刻迈阿密热火的进攻就像上好润滑剂的机器，他们两人无畏的冲击对面篮下，摧毁对手的防守，将球传给空位的射手。

谈到投进3分球，谁又能忘记维特斯那些大心脏的决胜进球呢？在1月23日的比赛中面对勇士投进制胜3分球之后，面对篮网他同样投出了关键的3分球。当然，还有3月初他面对骑士和黄蜂时做到了相同的事。

在维特斯，德拉季奇，艾灵顿3分外持续找到手感，迈阿密的外线可以说是无可抵挡的。难以想象这支队伍创下了球队历史上3分球进球记录，808个3分球。同时艾灵顿也创下了他职业生涯的3分球记录（149个3分球），全明星赛后41.1％的3分球命中率。

即使德拉季奇和艾灵顿在后面继续发光，维特斯在3月17日严重的扭伤了他的脚踝，并缺席了接下来的全部比赛。在刚刚损失了维特斯的几场比赛中，热火出现了一些麻烦，但是他们最终像一月份比赛一样作出了回应。他们是如何做到的？是的，就是哈桑怀特塞德。

即使白边在今年开头有着一些野兽的数据表现（包括了2月4日面对76人30分20板），但是他真正展现了他成熟的一面的是在右手手掌间撕裂后，两年前这个大个子受了非常相似的伤，并缺席了3场比赛，但是这一次呢？没有休息。

这是因为热火，这是一种期待和目标的展示，不仅仅是想打完最后的几场常规赛，同时他们希望能出现在季后赛名单中。第一场比赛他们将在本赛季最后一次在奥本山宫殿见到对手。德拉季奇在如此高压下一如既往的保持稳定，但是白边最后的补篮是最终终结活塞赛季的关键。

一周以后，他们同时来到了一场必须取胜的比赛，面对夏洛特黄蜂队，詹姆斯约翰逊作为本赛季首次首发在本场比赛中12投10中得到了26分，其中3分球7投6中。

3晚以后，泰勒约翰逊和白边再次经历了关键时刻，泰勒约翰逊在比赛还有11.9秒时投进了制胜2分，白边最后时候封盖了布兰德利·贝尔的3分。

“经历开头的困难，我真的相信我们已经有这种硬度了，这帮助我们发展出属于自己的特性。这让我们不要去寻找借口，找到一个帮助我们找到取得成功的链接和路去收获成功。”主教练斯波说。“如果我们不经历这一些，我们也不会知道我们有这样的思想硬度或者这支球队有的通道。”

很明显，白边和约翰逊对于球队的成功是异常关键的，特别是当维特斯受伤无法出场时，德拉季奇需要一些其他球员的帮助。詹姆斯约翰逊出现在这里帮助球队弥补了维特斯不在的空缺。他独特的组织进攻能力每场比赛能贡献4.3个助攻。总的来说，这名前锋在各项数据上都达到了职业生涯的最高峰，不论是进攻还是防守。白边也是这样，他在进攻防守端都能统治比赛，得到了联盟最高的14.1个篮板，以及球队历史最多的58个两双。

当然你不得不注意下年轻球员的发展，例如泰勒·约翰逊，罗尼·迈克格鲁德和约什·理查德斯。泰勒约翰逊在很多领域上都得到了提升。迈克格鲁德在比赛中防守对面最好的球员，同时也展现出他不断提升的组织能力。对于理查德森来说上赛季的伤病很大程度影响了他的进步，但是在赛季结尾前他表现都相当不错。

当你将这些都整理在一切的时候，这支热火队成为了NBA历史上首支球队能够在常规赛胜场数19场落后于负场数，最终追回了50%。此时你可能会想到很多的词去描述热火的这个特性，但是你可以将这些都归功于一个词：

文化.