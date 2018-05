Múltiples elecciones para Sixers en el Draft 2018

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Los Sixers finalmente tendrán la elección número 10 del Draft 2018, vía Los Angeles Lakers. Esa será la primera de las elecciones de los Sixers en este año, pero no será la única al tener la suya propia (con el número 26) y otras más, que harán que la noche del 21 de Junio sea muy entretenida para los fans de Philadelphia.

En esta ocasión, será la tercera ocasión en la que los Philadelphia 76ers tendrán la elección número 10 a su disposición. En anteriores ocasiones, los Sixers eligieron a Leon Wood, en la décima posición del Darft de 1984, y después de eso elegirían a Elfrid Payton tres décadas más tarde, en la décima posición del Draft de 2014, lo que finalmente haría que Dario Saric finalizase en los Sixers, tras un canje con los Orlando Magic.

De este modo, y con las elecciones números 10 y 26, los Sixers volverán a tener varias elecciones en primera ronda, como ya ocurriese en los Draft de 2014 y 2016. Algo que será muy importante, teniendo en cuenta el momento histórico que viven hoy los Sixers, con mucho talento en sus filas, la necesidad de crear el equipo más competitivo posible ahora mismo y con agencia libre que se volverá loca entre el verano de 2018 y el de 2019.

Con esta lotería realizada por la NBA, los Sixers no pierden la elección que les pertenecía a los Lakers, ya que de haber sido el pick de los Lakers entre el número 2 y 5, los Sixers habrían perdido esa elección, pero al ser la número 10, los Sixers conservan las dos elecciones en primera ronda, que se han mencionado antes.

No solo los Sixers dispondrán de dos elecciones en primera ronda (la 20 y las 26), sino que además dispondrán de las elecciones 38 (vía Brooklyn Nets), la 39 (vía New York Knicks), la 56 (propia de los Sixers) y la 60 (vía Houston Rockets).

Numerosas elecciones en la segunda ronda, que prometen diversión y atención por parte de los fans de los Sixers, hasta el último minuto del Draft de este año (por ver las elecciones que el equipo haga y por los movimientos en los despachos que esa noche se hagan y que puedan afectar al futuro de Philadelphia).

Finalmente este será el orden final para el Draft 2018:

1. Phoenix Suns. 2. Sacramento Kings. 3. Atlanta Hawks. 4. Memphis Grizzlies. 5. Dallas Mavericks. 6. Orlando Magic. 7. Chicago Bulls. 8. Cleveland Cavaliers. 9. New York Knicks. 10. Philadelphia 76ers (vía Los Angeles Lakers). 11. Charlotte Hornets. 12. Los Angeles Clippers (vía Detroit Pistons). 13. Los Angeles Clippers. 14. Denver Nuggets.

15. Washington Wizards. 16. Phoenix Suns (vía Miami Heat). 17. Milwaukee Bucks. 18. San Antonio Spurs. 19. Atlanta Hawks (vía Minnesota Timberwolves). 20. Minnesota Timberwolves (de Oklahoma City vía Miami Heat). 21. Utah Jazz. 22. Chicago Bulls (vía New Orleans Pelicans). 23. Indiana Pacers. 24. Portland Trail Blazers. 25. Los Angeles Lakers (vía Cleveland Cavaliers) 26. Philadelphia 76ers. 27. Boston Celtics. 28. Golden State Warriors. 29. Brooklyn Nets (vía Toronto Raptors) 30. Atlanta Hawks (de Houston Rockets vía Los Angeles Clippers).

Segunda ronda

31. Phoenix Suns. 32. Memphis Grizzlies. 33. Atlanta Hawks o Dallas Mavericks. 34. Dallas Mavericks o Atlanta Hawks. 35. Orlando Magic. 36. Sacramento Kings o New York Knicks (de Chicago Bulls, vía Oklahoma City Thunder). 37. Sacramento Kings o New York Knicks (de Chicago Bulls, vía Oklahoma City Thunder). 38. Philadelphia 76ers (vía Brooklyn Nets). 39. Philadelphia 76ers (vía New York Knicks). 40. Brooklyn Nets (de Los Angeles Lakers vía Raptors, vía Magic). 41. Orlando Magic (de Charlotte Hornets vía Suns, vía Grizzlies). 42. Detroit Pistons. 43. Denver Nuggets (de Los Anegeles Clippers vía Knicks, vía Sixers). 44. Los Angeles Lakers (de Denver Nuggets vía Bulls, vía Jazz). 45. Washington Wizards. 46. Brooklyn Nets (vía Milwaukee Bucks). 47. Houston Rockets (de Miami Heat, vía Grizzlies). 48. Minnesota Timberwolves. 49. San Antonio Spurs. 50. Indiana Pacers. 51. New Orleans Pelicans. 52. Utah Jazz. 53. Oklahoma City Thunder. 54. Dallas Mavericks (de Portland Trail Blazers vía Nuggets). 55. Charlotte Hornets (de Cleveland Cavaliers vía Nets, vía Sixers). 56. Philadelphia 76ers. 57. Oklahoma City Thunder (vía Boston Celtics). 58. Denver Nuggets (vía Golden State Warriors). 59. Phoenix Suns (vía Toronto Raptors). 60. Philadelphia 76ers (vía Houston Rockets).

Después de esto, seguro que la noche del 21 de Junio, la noche del Draft 2018 será intensa y quizás clave para el futuro de los Philadelphia 76ers. El Barclays Center de Brooklyn espera.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol