克拉布拥抱布鲁克林时速

在布鲁克林篮网今夏的篮球训练营里，克拉布被孩子们包围了，他们都特别想见到这位最新加入篮网的球员，而且别忘了克拉布可是联盟最棒的三分射手之一。孩子们问了他很多问题，拍了很多自拍，更重要的是好胜的孩子们都使劲浑身解数在他面前表现自己

自从7月25日篮网从波特兰开拓者获得克拉布以来，也就刚刚过去3、4个礼拜，但是他在训练营里已经格外受欢迎了。参与这个训练营也是球队向布鲁克林和当地球迷们介绍他的好机会，你看他作为一名篮网球员的生活正在一步步进入正轨。

卡拉布在礼拜四的训练营中说：“纽约很酷的，我很高兴我可以来到这里，我现在在慢慢适应这座城市，比如除了训练之外，我也在看其他好玩和有趣的地方”。

克拉布有自己独特的时尚品味，如果你看过他的社交媒体，你就会懂得，所以纽约客们最常去购物的SOHO和五大道会成为克拉布最喜欢的区域之一。尽管如此，但是克拉布应该跟他大多数的队友一样，会住在布鲁克林。克拉布来自洛杉矶，所以他应该是适应大城市生活的，看着他的样子应该也多少适应了美国东部忙碌的生活节奏。

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克拉布说：“纽约肯定生活节奏很快，说实话我觉得纽约人看起来有点侵略性的，从大街上汽车鸣笛和大家开车的方式就能看出一二。但是我很喜欢这里，真的很喜欢”。

但是克拉布明白他是来这里打球的，而他在布鲁克林的时光也都是这样度过的。今年25岁的克拉布可以说是一个天生的射手，上赛季他的三分命中率高达44%，这是联盟中排名第二的数据，来到布鲁克林后，克拉布用更多时间去把自己打磨成一位更全能的选手。

克拉布说：“其实主要就是让我自己的身体更强壮一些，增重，提升我的控球以及其他的技术，因为我很清楚我在布鲁克林将扮演更重要的角色，我将能有机会在新球队去展示我的技术和能力” 。

但是这并不意味着他将会忽视他的投篮。克拉布通常在休赛季每天要投中300个三分，这个数字对于大多数人而言基本意味着一整天都要泡在健身房了，但是对于克拉布而言，其实投中300个三分并非难事。在即将到来的新赛季， 我们可以预见到拥有超强三分能力的克拉布将成为主教练阿特金森进攻体系中非常重要的一环。

克拉布说：“我觉得对我而言投篮是一种上天赋予的东西，每个打篮球的人都有自己特别的天赋，对我而言应该就是投篮了。所以我在休赛季更倾向于磨砺我比赛中的弱点”。

“到目前为止一切都很不错，跟队友们一起训练相处的也很愉快，我相信一切都会变好”。 阿伦-克拉布

克拉布说：“你可以投300个篮，投1000个篮，但是如果你进行模拟比赛的投篮训练，那真的完全可以击败投1000个固定篮的目的。事实是，你只有比赛中的投篮才真正有意义，所以你必须在训练的时候也要采用比赛的速度，所以才能完美从训练转化成比赛效果”。

克拉布说他比以往做了更多调节性的训练，他注意到篮网体系非常强调球员的健康。对于任何一名篮网球员而言这是必修课，因为上赛季篮网打出了全联盟最快的速度（103.58）。

到目前为止，克拉布还在慢慢适应球场外的生活，去了解自己的新队友和这座新的城市。

“要离开过去四年自己 一直效力的球队以及所有在那里认识的朋友，然后一夜之间你就得离开那里，重新开始新的生活，这一切真的一点也不容易，”克拉布说：“但是到目前为止一切都挺好的，新队友们很酷也很好相处，我相信我们会变得更好”。​​​​