篮网球迷们最不能错过的10场比赛

伴随着NBA在本周二新赛季赛程的推出，漫长的夏季终于看到了希望。

太久了，真的太久了：6个月，190天，4560小时，273600分钟…尤其在经历了一个稍显遗憾的赛季和异常活跃的交易市场后，你内心的那些疑问：林书豪和拉塞尔可以兼容吗？中锋位置是不是还稍微显得有些单薄？勒维尔在新赛季是否可以打出更好的表现？书豪能不能保持持续的健康？什么？我们交易得到了卡罗尔和克拉布？当然还有大洛的离开意味着篮网真正意义上开始了新篇章…

所有的这一切，都将在2个月后揭晓。我知道你们还在享受最后的盛夏时光，但是NBA新赛季的脚步在慢慢靠近了，现在就开始去计划10月到明年4月的时光，应该也不是很奇怪吧？在82场常规赛中，我们特地为球迷们挑选了10场最不容错过的比赛，一起看看都是哪些！

NO.1 赛季首场比赛 10月19日早7点 @印第安纳步行者 银行家人寿球馆

经过半年的等待，赛季首场比赛永远都是最值得期待的！经历了一个繁忙的夏季后，球迷们将会看到很多新面孔：拉塞尔、卡罗尔、克拉布、莫兹戈夫和阿伦…你最想问的问题莫过于到底先发五虎是谁？一切都将在这一天揭晓！

NO.2 主场首场比赛 10月21日早7:30 vs奥兰多魔术 巴克莱中心

一个赛季中最开心的事情莫过于经过漫长休赛季的等待，在自家主场迎接热情的球迷！作为联盟中最酷最奢华的主场之一，巴克莱中心在21号也将盛装打扮迎接来自五湖四海的球迷们。我们首场主场比赛的对手将是奥兰多魔术，希望球队能在主场迎来开门红！We Go Hard!

NO.3 东部冠军到访 10月26日早7:30 vs克利夫兰骑士 巴克莱中心

无论这个休赛季克利夫兰如何吵吵闹闹，无论欧文最终决定将自己的天赋带到哪里，在过去三个赛季骑士都是东部当之无愧的榜首；无论詹姆斯打破了多少记录，无论你是否将他的优秀和努力当做理所应当，千万不要错过来到现场观看詹皇当打之年比赛的机会！

NO.4 拉塞尔回家 11月4日早10:30 @洛杉矶湖人 斯台普斯中心

说实话球迷们，你们惊讶吗？当交易传言刚刚爆出的时候，对于这名年轻人的到来你们惊讶吗？在年仅21岁的年龄，他实在经历了太多，11月4日对他而言一定不容易，无论你从前是不是他的球迷，在11月4日，希望作为篮网球迷的你，能够给他最多的支持和爱护。球哥，大洛，我们到时见！

NO.5 总冠军到访 11月20日早7点 vs金州勇士 巴克莱中心

主场球票最贵的一场比赛，毫无疑问。让我们大声读出这些名字：库里、杜兰特、汤普森、格林、伊戈达拉、尼克扬…还记得去年当勇士来访时，篮网在上半场领先了16分，当时小编多么希望可以赢下这一场比赛。哦别忘了，杜兰特是我们名宿阿伦的学长！

NO.6 墨西哥赛 12月8、10日 vs雷霆&热火 墨西哥城球馆

布鲁克林篮网在国际化的道路上又迈出了一步！是的，篮网将于今年12月8日和10日在墨西哥城出战两场NBA常规赛，作为这两场比赛的主场球队，篮网将为墨西哥的球迷们带来纯正的纽约篮球！更别提我们的对手之一将是新科MVP威少和保罗-乔治带领的雷霆队，篮网跟热火的比赛当然也不会逊色！HOLA墨西哥城！12月见！

NO.7 同城大战 1月16日早4点 vs纽约尼克斯 巴克莱中心

我只想说如果你有生之年有机会去看篮网和尼克斯的比赛，你千万不要错过！双方球迷的吵杂、爱恨情仇交织，是你不想错过的风景。讲实话，尼克斯球迷和篮网球迷是互相痛恨彼此的， 如果说在82场比赛中有哪场比赛是篮网一定不能输掉的，那一定是在主场面对尼克斯的比赛！

NO.8 大洛回家 2月3日早8:30 vs洛杉矶湖人 巴克莱中心

大洛要回家了！虽然这场比赛要等到下半个赛季，或许那时候我们看到穿着紫金球衣的大洛，也没有那么伤感？这位无论在球技还是人品上都无可挑剔的球员，在这支球队度过了职业生涯和人生中最重要的8年后，可以想象当地球迷对他的不舍，同时我们也很期待看到大洛的新形象，虽然不能看到你身披篮网球衣继续作战，但是对你的爱却不会变。

NO.9 林书豪PK周琦 2月7日早8:30 vs休斯顿火箭 巴克莱中心

NBA联盟中唯二的亚裔球员，我不想听什么商业化、什么国籍、什么地位、什么孰高孰低，我们可以只是单纯地支持他们吗？就这一场比赛，球迷们，放下那些爱、恨、遗憾、偏见，就只是感激和期待，please。哦，更不用提可以现场看到火箭新后场双枪哈登和保罗组合在巴克莱中心的表演。那么问题是，你买票了咩？

NO.10 赛季收官战 4月12日早8点 @波士顿凯尔特人 TD花园球馆

多年前的一个交易，让篮网在这些年里尝尽苦头。也没什么不好意思的，因为这就是事实，可是我们慢慢从地上爬起来，梦想着可以重新站在高处的那一刻。作为常规赛的收官战，在现阶段虽然我们不知道我们会不会有机会打进季后赛，我们不知道到那个时候球队的阵容会是如何，但是这场比赛，你一定不想错过。

而现在，我一秒也不想再等待了。新赛季，你快点来。