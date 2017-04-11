洛佩兹超越威廉姆斯成为队史得分王

​​巴克-威廉姆斯作为篮网历史上的得分王，这个记录一直保持了28年。虽然布鲁克-洛佩兹最初并不是以打破这个记录为目标，但是伴随着9年的辛勤耕耘，最终在第562场比赛，他让这一刻成为现实。在美国当地时间周一晚上，伴随着洛佩兹得到他职业生涯的第10444分（超越威廉姆斯的10440分），洛佩兹正式成为篮网历史上的新任得分王。





威廉姆斯的记录保持了28年

洛佩兹说：“我觉得特别荣幸，但是我希望当大家想起我的时候，与其回想这些得分，你们会想到我是那些在这里开始一个伟大故事的众多人中的一位，一位帮助布鲁克林篮网成为他们最想成为的样子的其中一员，无论在未来还有多远的路要走”。





洛佩兹一直都强调团队的重要性

​洛佩兹说他并不在意个人数据，但是他并不能阻止那些来自四面八方的关注，因为这的确是一个非常有价值的成就。尽管人们都知道他一直都是一个好队友，一个忠诚的篮网队员，但是进攻却一直是他的名片，对于这位29岁的球员而言，得分在大多数时候都易如反掌。

虽然在洛佩兹的成就中天赋是很重要的一环，但是威廉姆斯说持久和坚持（威廉姆斯在对话中着重强调的字眼），才是最让洛佩兹与众不同的地方，也是他能够在一支球队刻下永恒标签的原因。





从新秀到老将的坚守

​​威廉姆斯说：“如果你不能坚持你所做的事情，你是不可能达到这一的里程碑，布鲁克一支都很低调，他是个靠谱的人，每晚比赛你都可以为他提前记下17/8分，而且你知道你打得有多努力，你心里很清楚每晚比赛他可以做到很多”。

在过去9个赛季中，洛佩兹有4个赛季的场均得分都超过20分，当然有一个赛季他因为伤病只打了17场比赛，而且自从新秀赛季以来，洛佩兹的场均得分从来没有低于17.2分。所以从得分的角度上来说，的确你对洛佩兹总是充满期待。

但是最让威廉姆斯印象深刻的还是洛佩兹每年在比赛中的进步。洛佩兹一直都是一个手感柔和的中距离投篮手，从2012年到2016年，洛佩兹的投篮命中率都超过了50%，本赛季他的投篮命中率稍微有所下降，那是因为在他职业生涯的第九个赛季，他决定将三分远投加入到他的武器库里，本赛季在三分线他的投篮命中率为35.1%。诚然，来自三分线的投射为他的比赛增值不少，本赛季也是洛佩兹生产力最高的一个赛季之一，本赛季他的场均得分为20.5分。





洛佩兹本赛季在三分线的进步有目共睹

​除此之外，作为本赛季仅有的三名能够贡献100个三分以及100个封盖的中锋球员，这充分展现了他在篮圈以及延伸到整个篮球场上的能力。而能够日复一日地做到如此，这就是进步和成长。

威廉姆斯说：“他训练真的非常刻苦而他也一直 在进步，他总是寻找可以让他进步的方法，而当年的我也正是如此。我确保我完全投入到比赛中，相信我，你真的要十足的投入才能达到他如今的成就，他看起来真的十分专注，在他职业生涯的每一年我都能看到他的成长和进步”。





人人都爱洛佩兹

威廉姆斯一直强调“投入”这个词的重要性，而作为篮网队最重要的一员之一，洛佩兹用他的方式阐述这个词的意义。虽然作为球队的新任得分王，洛佩兹一直都把球队放在第一位。

洛佩兹说：“我希望看到我们能够开启赢球文化并为后来者做出贡献，我希望看到整个球队能够从这里开始他们真正的建设，而我真的非常希望可以成为这个基础中的一部分”。