行动派：交易截止日肖恩-马克斯不停歇

回首1年前的NBA交易截止日，布鲁克林篮网做出的最大动作其实是引进了在未来会领导球队篮球运营的人。那时刚到来的马克斯只有几小时的时间，这不足够马克斯来开始着手交易。



肖恩-马克斯于一年前走马上任篮网总经理

自此后的372天，故事有了不同的篇章。理论上说作为篮网总经理的马克斯，在自己的第二个交易截止日，继续他对阵容的重整。

在美国当地东部时间下午3点交易截止之前，马克斯从火箭获得了侧翼球员K.J.-麦克丹尼尔斯，就在昨天他将博扬-博达诺维奇和克里斯-麦卡洛送至华盛顿奇才，换来了2017年受保护的首轮签以及前锋安德鲁-尼克尔森和后卫马库斯-索顿。



新援尼克尔森



新援麦克代尼尔斯

马克斯今天谈到博扬时说： “首先我想感谢博扬在这里所做的一切，博扬是一位真正的绅士和职业球员，跟他相处十分愉快，我们一定会在更衣室和训练场想念他；同样的，克里斯也是一样的。”



篮网将博扬-博达诺维奇和克里斯-麦卡洛交易至华盛顿奇才

先不算索顿，他在被交易后不久就被裁了，麦克丹尼尔斯是球队在过去一年中加入的第15名新球员。只有布鲁克-洛佩兹（篮网历史上效力最久的球员-9年）以及朗戴-霍林斯杰弗森（第二个赛季）是自马克斯接手以来仅剩的两名球员。



洛佩兹和RHJ场上场下都是好兄弟

​在每年都令人抓狂的交易截止日，马克斯有太多事情需要思考，无论是那些做成的交易，还是没发生的交易。

马克斯说：“有很多事情都扔给了我们，这个星期非常忙碌，对任何一支球队而言过去的48小时都十分忙碌，所以每支球队对于自己想要引入的球员或者想要送走的球员都要有策略，我们认真地评估了一切选择，最终我觉得我们的阵容是变好了。”

马克斯为给球队阵容寻找合适的价值尝试了广泛的选择，从发展联盟到海外球员到联盟老将。在去年的NBA选秀中马克斯动作硬朗，通过交易获得了卡里斯-勒维尔和以赛亚-怀特海德。今年与华盛顿奇才的交易再一次把重建中心放到了选秀上，为球队又增加了一个首轮签。根据目前NBA的战绩，篮网将有可能拿到2个20多顺位的新秀。



勒维尔和怀特海德两位新秀赛季表现抢眼

马克斯说：“很明显我们非常看重选秀，否则我们不会做这样的交易。我们必须要有策略性，拥有这两个选秀权给我们机会可以通过新秀再更进一步，我们可以使用球员和选秀权，拥有他们我们可以做很多事情。我们喜欢选秀的机会，所以我们要看我们能得到什么样的结果。”

在过去一年，篮球运营部门经历的变革并不亚于球员阵容，甚至更多。从一年级主教练肯尼-阿特金森和他的团队以及整个球队运营团队，马克斯让自己真正的第一个交易截止日成为一个团队的果实。

马克斯说：“这是我第一次跟这个团队一起共事，感谢每一个人的努力和复出，再次强调一遍，这是团队合作。这不是我一个人在我自己的房间通过一个电脑和手机就能做出来的。这绝对不可能。过去两个星期我们的教练团队在其中起到了极大的作用，我们在询问教练团队需要什么球员以及他们想看到什么方面十分有策略，在整个决策期间教练团队都有参与。从数据分析角度，从球队工资角度，任何一个方面，我们整个团队一起会面，协作，同意的不同意的，最后坚定地在一起，这是我们如今站在这里的理由。”

布鲁克林，无所畏惧。