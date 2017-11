Los Suns Celebraron el Día de Muertos

Los Suns celebraron la cultura Hispana durante la noche del Día de los Muertos en el Talking Stick Resort Arena el pasado 25 de octubre cuando se enfrentaron al Jazz de Utah.

De acuerdo al Censo de los Estados Unidos del 2016, un tercio de la población de Arizona es de descendencia hispana, incluyendo a Devin Booker, ya que su madre es Mexico-Americana.

Nuestro vínculo con México no es un secreto. Los Suns siempre hemos estado muy cerca del país vecino; desde Horacio Llamas, el primer jugador mexicano en debutar en la NBA, hasta hechos más recientes como los dos juegos que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, la temporada pasada.

Durante la Celebración del Día de los Muertos, nuestros fanáticos pudieron disfrutar de la música del mariachi Azteca de Oro, mientras que nuestros “pinta caritas” le pusieron un poco de color a la noche con diseños de calaveras. El himno de Los Estados Unidos tuvo acento latino con el joven Charro de México, Alan Ponce. El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de los Ballets foklóricos Tradiciones y Primavera, quienes deleitaron a los presentes con un colorido baile de Día de Muertos. Por si fuera poco, los primeros 2,500 fanáticos mayores de 21 años se llevaron a casa un mezclador de bebidas de calavera por cortesía de Hornitos Tequila.

Los Suns celebraran tres noches Latinas más durante esta temporada, empezando por la Noche Latina del 12/26 vs. Los Grizzlies, la APS Los Suns Night el 2/10 vs. Los Nuggets y por ultimo nuestra Fiesta Night el 3/28 vs. Clippers.