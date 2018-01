El protagonismo de Darrell Arthur en los Nuggets se centra en el liderazgo

La transición de Darrell Arthur para convertirse en un líder confiable en el plantel de los Nuggets comenzó hace unos años.

A comienzos de su estadía con los Nuggets, Arthur ya "estaba dando pequeños pasos en esa dirección", comentó. Pero sabía un par de cosas: El equipo anterior en el que estuvo, en Memphis, tenía un buen liderazgo y era muy unido. En Denver, Arthur supo que inevitablemente se necesitaría su voz.

Ya llegó ese momento.

"Es mi décimo año", dijo Arthur. "Siento que necesito tomar un rol de líder".

Tomó ese rol y se adueñó de él. Tanto así, que después de la victoria de los Nuggets frente a Phoenix el miércoles, el entrenador de los Nuggets Michael Malone dijo que Arthur "lo dejó impresionado desde un punto de vista de liderazgo" durante esta temporada.

El más reciente ejemplo de esto ocurrió cuando Arthur se acercó a Malone de parte de Kenneth Faried. Malone les anunció al equipo y a los medios de comunicación que incorporaría jugadores a lo que se había convertido en una rotación bastante fuerte. Claro, Arthur quería estar en la cancha. Pero antes del partido del miércoles, abogó para que jugara Faried en su lugar.

"Uno de sus mejores atributos hoy en día es que, pese a que no está jugando, es más que capaz de ayudarnos", mencionó Malone. "Pero es un chico que, en estos momentos, no está muy bien desde un punto de vista de números. No ha permitido que eso reste valor de su rol de líder y evite que se mantenga positivo y comprometido.

Que él se me acercara anoche antes del partido es un ejemplo de eso. Pone al equipo antes que todo, antes que él mismo. Cuando hablamos de nuestra cultura, una cultura de trabajo, de confianza y de altruismo, él es la representación de ese altruismo. Pone a todo el resto antes que sus propias necesidades y deseos, algo que se debe admirar y respetar".

Arthur dedujo que él era el siguiente. Mike Miller y Jameer Nelson eran las voces veteranas de liderazgo más fuertes en las últimas dos temporadas, pero ahora ninguno de los dos está.

"Sin esos dos chicos", dijo Arthur, "sencillamente sentí que necesitaba tomar la responsabilidad".

Parte de lo que hace que Arthur sea tan efectivo es su habilidad de poder comunicarse tanto con jugadores jóvenes como con otros veteranos.

"Siento que me llevo bien con todo el mundo", comentó Arthur. "Tenemos un equipo muy unido. Todos pasamos tiempo juntos".

Arthur dice que ve similitudes en este equipo de los Nuggets con los equipos de Memphis en los que jugó y que avanzaron hasta los playoffs.

"Creo que este equipo tiene algo especial, parecido a lo que tuvimos en Memphis", dijo Arthur, quien pasó los primeros cinco años de su carrera (2008-2013) con los Grizzlies. "Tenemos lo mismo con este equipo".

Malone utilizó el término "especial" para referirse a Arthur.

"Es un tipo especial", explicó Malone. "De verdad lo es. Tiene experiencia. Ganó un campeonato nacional en la universidad. Se ha relacionado con algunos jugadores y entrenadores bastante buenos de la NBA durante su longeva carrera. Lo que realmente lo diferencia es que los jugadores respetan mucho a Darrell Arthur, porque cada día, ya sea un día como hoy en el que no estamos haciendo mucho o un día en el que entrenamos al máximo, da un 110 %".

"Así que, cuando habla, los jugadores le prestan atención porque él también lo hace. No es uno de esos tipos —y llevo bastante tiempo en esta liga— que te dicen qué hacer pero que ellos no lo hacen".

