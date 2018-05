Pruebas del Draft 2018: 5/9

EL SEGUNDO – Los Lakers continuaron el miércoles con el proceso de pruebas de cara al Draft 2018 del próximo 20 de junio.

El equipo cuenta con las selecciones No. 25 y No. 47, por lo que el UCLA Health Training Center verá desfilar a jugadores en un amplio rango ubicaciones. Además, siempre existe la posibilidad de analizar jugadores de cara al futuro e identificar prospectos para conformar la nómina del equipo de Liga de Verano, por lo que cada nombre presente ofrece algo diferentes.

El miércoles 9 de mayo tuvo a seis jugadores, varios de destacada carrera colegial.

Estos fueron los prospectos presentes:

Shake Milton | E | SMU | 6’6 | 205 | Jr.



SMU guard Shake Milton breaks down how he got his nickname and finishing up the workout with the Lakers Mentality drill. pic.twitter.com/J1EoEwQacS