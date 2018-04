Resumen de Temporada 2018: Gary Payton II

Resumen de temporada

Gary Payton II no tuvo demasiados minutos con los Lakers, disputando apenas 11 juegos y anotando menos de cinco puntos en 10 de ellos.

Sin embargo, él se guardó lo mejor para el final.

El base de 25 años mostró todo su potencial en el último juego de la temporada, anotando 25 puntos y capturando 12 rebotes en la victoria sobre los Clippers, disparando 11/19 en tiros de cancha.

Él también fue el mejor jugador de los South Bay Lakers en su paso por los playoffs, promediando 25.7 puntos, 10.3 rebotes, 5.0 asistencias, 4.0 robos y 2.0 tapones.

Payton II mostró su patentado juego de penetración y sus habilidades defensivas con South Bay, ubicándose noveno en la G League en robos (1.9) y promediando 17.2 puntos y 4.9 asistencias.

Gary Payton II had a career night tonight, setting new highs with his 25 points and 12 boards. #LakersWin pic.twitter.com/Z69z6YEnY2

Numeritos

11: Los juegos disputados con Milwaukee Bucks antes de sumarse a los Lakers.

23.3: Su porcentaje en triples con South Bay, conectando solo 14/60.

64.6: El porcentaje disparado en la zona restringida, donde mejor lo hizo en la G League.

Two of Gary Payton II’s 30-point onslaught in the Round 2 win over the Reno Bighorns #GLeaguePlayoffs #GaryPaytonII #NBAGLeague #SBLakers pic.twitter.com/9jT5odPjwR