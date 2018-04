Resumen de Temporada 2018: Josh Hart

Resumen de temporada

Al comienzo de la temporada, la mayoría de la gente consideraba que el núcleo joven de los Lakers estaba conformado por Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma y Julius Randle.

Sin embargo, hacia el final de la temporada ya había quedado claro que Josh Hart pertenecía a ese grupo.

La última selección de primera ronda del último Draft superó ampliamente su posición, aportando una mezcla de puntería exterior, rebote, defensa y conducción en transición.

Con una selección de tiros digna de la NBA moderna, Hart se ubicó cuarto entre los novatos en triples (39.6) y disparó un saludable 64.9 por ciento en la zona restringida.

El escolta también aportó una capacidad tenaz en el rebote, constantemente salvando posesiones con rebotes ofensivos, e impulsando contragolpes del otro lado.

Lakers scored the most fast-break points in franchise history last night.



Josh Hart was at the core of this, starting and finishing breaks with his defense, rebounding, passing and floor-running. pic.twitter.com/rGKpmOO7bA — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) January 8, 2018

Tras el Juego de Estrellas, él promedió 15.3 puntos y 6.8 rebotes, además de jugar defensa pegajosa.

En su posición, a él le pidieron que defienda a algunos de los mejores perimetrales de la NBA. El novato no solo no se amedrentó, sino que mostró su gran técnica a lo largo de la temporada.

Josh Hart with 14 seconds of excellent defense on Jimmy Butler.



Lakers need more possessions like this after those last two games. pic.twitter.com/CoRNjRwUuy — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) February 16, 2018

Numeritos

4: Los novatos que tuvieron rachas de cuatro juegos de al menos 20 puntos esta temporada. En la última semana, Hart se sumó a Donovan Mitchell, Kyle Kuzma y Josh Jackson.

8: Los dobles-dobles de Hart, quien lideró a todos los escoltas, por delante de Lou Williams, Tyreke Evans y Nicolas Batum (siete).

30: Los puntos anotados en el último juego de la temporada. Allí Hart encestó siete triples en nueve intentos.

A scorching night for Josh Hart, who has a career-high 28 points and seven 3-pointers.



That includes this Spain pick-and-roll, where Hart confuses the defense with a back screen before sneaking out for a triple. pic.twitter.com/orfTGZZppq — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) April 12, 2018

Lo que se viene

Por conejo de su entrenador colegial, Jay Wright, Hart está determinado a evitar el rótulo de jugador “3 y D” (triples y defensa).

Mientras que él ya tiene un tiro sedoso y gran defensa, Hart dijo que quiere comprometerse con hacer más que esperar sus tiros en el perímetro, y además defender múltiples posiciones.

Una de las áreas en las que se enfocará es en el manejo de la bola.

Pese a que no tuvo muchas oportunidades de portar el balón (salvo en transición) durante gran parte de la temporada, él fue capaz de mostrar su habilidad cuando Ball, Kuzma e Ingram estuvieron lesionados en la última semana.

Él lo hizo bien con la naranja en sus manos, promediando 23.8 puntos y 53.2 por ciento de cancha en esos últimos cuatro juegos.