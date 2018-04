Resumen de Temporada 2018: Brook Lopez

Resumen de temporada

En un lado de la cancha, esta fue una temporada turbulenta para Brook Lopez. Del otro, el pivot ofreció exactamente lo que los Lakers necesitaban.

Con Luke Walton intentando jugar a un ritmo frenético y de alineaciones bajas, Lopez promedió los números más bajos de su carrera en minutos (23.4) y puntos (13.0).

Sin embargo, los Lakers lo utilizaron mucho más tras el Juego de Estrellas, basando su ofensiva en sus talentos en el poste.

Brook Lopez ate Karl-Anthony Towns’ lunch in the beginning of this game.



Hit 5 shots on him in the first 6 minutes, mostly in the post.



15 quick points for Brook. pic.twitter.com/FBLgFL69De — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) April 7, 2018

Lopez promedió solo 11.8 puntos en 43.6 por ciento de cancha antes del receso, pero luego esa cifras subieron a 15.4 en 51.5.

Él también fue valioso para el espacio de la ofensiva de los Lakers, promediando 1.5 triples en un saludable 34.5 por ciento de puntería.

El pivot también fue esencial para que la defensa de los Lakers mejorara en un año desde el último puesto al No. 12.

Él fue el capitán de la defensa y su mejor protector del canasto. Pocos jugadores fueron tan activos como él en ese lado de la cancha, y él defendió la sexta mayor cantidad de tiros en la liga (12.6).

Tonight's hustle stats favored Brook Lopez, who was credited with 15 contested shots, 6 screen assists and 5 box outs — all of which were team-highs. pic.twitter.com/omJnT7Mbk2 — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) February 25, 2018

Numeritos

30.8: El porcentaje que sus oponentes dispararon en el poste, la segunda mejor marca defensiva de la liga.

34: Su mejor marca de la temporada, el 3 de noviembre contra Brooklyn. Él tuvo seis triples y 10 rebotes en el primer juego ante su ex equipo.

60.2: Porcentaje disparado en penetraciones, liderando al equipo.

Brook Lopez is quietly excellent at attacking close outs.



He leads the Lakers and is 3rd among centers in FG% on drives (57.6%).



How many times have we seen him saunter his way to a dunk with his herky-jerky, stuck-in-first-gear drives? pic.twitter.com/22xQx8lw9h — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) March 6, 2018

Lo que se viene

Lopez llega al verano de 2018 como agente libre sin restricciones.

Como aficionado de Lakers de toda la vida, él expresó interés en regresar al equipo y la situación es la correcta.

A los 30 años, Lopez encarará su temporada No. 11 en la NBA. En su entrevista de salida él dijo que piensa que “su mejor baloncesto está por venir”.