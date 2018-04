Resumen de Temporada 2018: Travis Wear

Resumen de temporada

Tras dos buenas temporadas con los South Bay Lakers, Travis Wear fue convocado a vestir la camiseta púrpura y dorada.

Él disputó 17 partidos con los Lakers en la NBA, promediando 4.4 puntos y 2.2 rebotes, y pese a que solo disparó 34.7 por ciento en tiros de cancha, la mayoría de sus intentos fueron triples, en los que disparó 36.2 por ciento.

Wear tuvo su oportunidad gracias a una campaña estelar en G League. Él promedió 16.2 puntos y 8.1 rebotes con South Bay, conectando 2.9 triples por noche con un 41.9 por ciento de efectividad.

Nice design by the Lakers, who have Brook Lopez set a screen for all four of his teammates on one play.



Double screen for Kuz distracts the defense while Travis Wear sneaks behind Lopez's pick for a wide open triple. pic.twitter.com/O7yP18Ocl4